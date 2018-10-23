Козак требует от нефтяников подписать соглашение о стабилизации цен на бензин

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что нефтяные компании должны обеспечить экономику страны нефтью и нефтепродуктами, при этом их жалобы на недополучение доходов из-за поставок на внутренний рынок он назвал недопустимыми.

«Нам надо определиться, каким образом мы будем действовать буквально с завтрашнего дня. Для того, чтобы получать доходы от экспорта, используя конъюнктуру мирового рынка, нужно обеспечить национальную экономику нефтью и нефтепродуктами», – передает слова Козака ТАСС.

Он добавил, что ссылки нефтяных компаний на то, что они недополучают доходы в связи с поставками на внутренний рынок, не принимают ни граждане, ни другие экономические субъекты, ни политическое руководство России.

Козак сообщил, что Минэнерго подготовило соглашение по стабилизации ситуации на топливном рынке.

«Все рекомендации, которые мы постоянно друг друга здесь уговаривали, чтобы они исполнялись, должны стать обязательными», – сказал Козак.

Он заявил, что нефтяные компании должны подписать соглашение и взять на себя обязательства, чтобы кабмину не пришлось прибегать к крайним мерам в виде заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов. По его словам, негативные последствия от этой меры очевидны.

«У нас должно быть четкое и понятное обязательство, все должны понимать – будет солидарная ответственность: одна компания не выполняет условия соглашения – мы вынуждены применять те инструменты, которые есть в нашем распоряжении», – подчеркнул Козак.

Он добавил, что соглашение должно быть подписано не позднее 1 ноября.

«Желательно, чтобы мы сегодня завершили это совещание. Индивидуально мы спросим, кто готов подписать и кто, если есть лица, уполномоченные здесь на совещании, должны подписать сегодня, кто готов подписать завтра», – сообщил он.

Ранее в среду премьер России Дмитрий Медведев пригрозил до конца недели подписать документ о введении заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты, если кабмин и нефтяники не договорятся по соглашению для стабилизации цен на топливо.