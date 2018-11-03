Козак признал невозможность ввести госрегулирование цен на топливо

Вице-премьер Дмитрий Козак признал, что российское правительство в настоящее время не может ввести государственное регулирование цен на топливо.

«Что касается госрегулирования, то мы уже это проходили… И очередь за бензином, и так далее, поэтому здесь невозможно скорее», – заявил Козак в интервью телепрограмме «Вести в субботу», пояснив, что такие меры могут привести к закрытию некоторых сетей автозаправочных станций или дефициту топлива.

В то же время он подчеркнул, что у кабмина есть все инструменты и ресурсы для сдерживания уровня розничных цен на топливо в пределах инфляции, передает РИА «Новости».

Говоря о введении солидарной ответственности для компаний при выполнении соглашений по топливу, Козак заявил, что это решение зафиксировано в протоколе совещания по ситуации на топливном рынке.

Вице-премьер также заявил, что на независимых АЗС, которые в России занимают 62% розничного рынка топлива, много нарушений и в этой сфере необходимо навести порядок. «Но если мы будем очень жестко и быстро наводить порядок, мы можем привести к коллапсу. … Мы должны действовать последовательно, жестко, но деликатно, аккуратно, для того, чтобы не лишить граждан топлива», – подчеркнул Козак.

Ранее на этой неделе крупнейшие нефтекомпании подтвердили подписание соглашений с правительством. По состоянию на 1 ноября вертикально интегрированные компании и независимые НПЗ снизили оптовые цены на бензины и дизтопливо.