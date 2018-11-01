Нефтяники снизили оптовые цены на бензин

Крупнейшие нефтекомпании подтвердили подписание соглашений с правительством, по состоянию на 1 ноября вертикально интегрированные компании (ВИНК) и независимые НПЗ снизили оптовые цены на бензины и дизтопливо, сообщил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

«По результатам состоявшегося 31 октября совещания в правительстве российские вертикально интегрированные нефтяные компании и независимые нефтеперерабатывающие заводы по состоянию на 1 ноября выполнили достигнутые договоренности по снижению оптовых цен на бензины и дизельное топливо», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что это должно стабилизировать ситуацию с ценами в сегменте независимых АЗС.

«Крупнейшие нефтяные компании подтвердили подписание многосторонних соглашений с правительством, которые формально юридически зафиксируют данные договоренности», – добавил он, пояснив, что конкретные обязательства нефтяников отражены в протокольных поручениях кабмина по результатам договоренностей. Они действуют с 1 ноября.

Джус добавил, что на биржевых торгах в четверг уже заметно существенное снижение цен в оптовом сегменте моторного топлива.

Он отметил, что меры по стабилизации ситуации на рынке топлива позволят избежать скачков цен в опте и рознице.

«Введение заградительных экспортных пошлин в настоящее время не потребуется», – подчеркнул Джус.

Ранее стало известно, что власти и нефтяники договорились зафиксировать цены на топливо. В Кремле назвали важными договоренности правительства и нефтяных компаний о фиксации цен на топливо.

Экономист Константин Смирнов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что по сути в России введено государственное регулирование цен на топливо.