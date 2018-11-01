В Кремле оценили договоренности о фиксации цен на топливо

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важными договоренности правительства и нефтяных компаний о фиксации цен на топливо.

Песков заявил, что «это очень важно для экономики страны», однако другие оценки давать отказался, отметив, что этим занимается правительство, передает ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что ранее говорилось о мерах сдерживания цен на топливо, и «теперь вы видите, какие именно» рассматривались шаги по этому вопросу.

Ранее стало известно, что власти и нефтяники договорились зафиксировать цены на топливо.