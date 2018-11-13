В кабмине рассказали, почему вслед за нефтью не дешевеет бензин

Российский вице-премьер Дмитрий Козак рассказал в интервью, почему в России бензин не дешевеет вслед за снижением цены на нефть.

«Она не подешевела еще до такой степени (это в совокупности действует: стоимость нефти и курс рубля), чтобы на внутреннем рынке по действующим ценам стало выгоднее продавать. Пока в нашей стране сложившийся уровень добычи, переработки и мировые цены на нефть не предвидят такого существенного снижения цен», – заявил Козак.

Он также отметил, что достигнуты уровень цен не снижается ни в одной отрасли, передает РИА «Новости».

Высказался Козак и по поводу необходимости введения заградительных пошлин. Он считает, что в настоящий момент их необходимость отпала.

«Сегодня, благодаря этому соглашению необходимость введения заградительных пошлин, я считаю, что миновала. 90% у нас такой необходимости до конца года не будет, а с 1 января 2019 года у нас начинают действовать другие инструменты регулирования цен на нефтепродукты, мы будем предоставлять НПЗ так называемые обратные демпфирующие акцизы», – рассказал вице-премьер.

Он добавил, что при сохранении угрозы роста цен на топливо после 31 марта, когда завершится действие соглашения, заградительные пошлины для нефтяников все-таки могут быть введены.

Также могут быть использованы альтернативные меры. В том числе лицензирование экспорта, при котором у нефтяников будет изыматься избыточный доход. Таким образом, считает Козак, нефть на внешний и внутренний рынок «будет продавать равновыгодно». Он обратил внимание, что если ввести заградительные пошлины, то нефтяники потеряют порядка 300 млрд рублей.