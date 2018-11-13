Козак назвал потери нефтяников при введении заградительной пошлины

При введение правительством заградительной пошлины на экспорт потери нефтедобывающих компаний составят порядка 300 млрд рублей от снижения нефтедобычи, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

«В этой ситуации нефтедобыча потеряет около 300 млрд рублей», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что правительство намерено отказаться от ручного регулирования нефтяной отрасли.

«В обязательном порядке избавимся. Мы ввели такие механизмы, которые будут действовать, должны действовать без нашего участия», – заявил Козак.

Соглашение с нефтяниками он назвал вынужденной мерой. Козак указал, что этот способ регулирования – краткосрочный период заключения соглашения – выбрала нефтяная отрасль, а не правительство.

Козак заверил также, что Россия не будет вводить госрегулирование цен на нефтепродукты.

«Нефть не подешевела еще до такой степени...Это может быть, если будет существенно перенасыщен внутренний рынок, если будет повышена конкуренция, когда будет борьба за потребителя», – заметил вице-премьер.

По его словам, в случае нарушения соглашений все участники рынка будут немедленно осведомлены и будет принято совместное решение последующих шагах.

«Угроза – вот та самая заградительная пошлина, либо другое – разрешительный порядок экспорта», – сказал Козак.

Он назвал заградительную пошлину и разрешительный порядок экспорта вариантами реагирования государства для защиты внутреннего рынка.

Напомним, правительство и нефтяники договорились, что компании не будут повышать цену бензина на АЗС в январе 2019 года больше, чем на 1,7%, чтобы компенсировать рост НДС на 2%. С 1 февраля рост стоимости топлива будет находиться «в пределах прогнозного среднегодового уровня инфляции».

1 ноября, представитель Козака Илья Джус сообщил, что нефтяники выполнили договоренности по снижению оптовых цен на бензины и дизельное топливо, вводить заградительные экспортные пошлины пока не потребуется.