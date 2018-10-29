Нефть продолжила дешеветь после обвала во вторник

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром продолжают снижаться после того, как сырьевые котировки обвалились на 7–8% во вторник на опасениях по росту предложения и слабому спросу.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,29% – до 65,28 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,45%, составив 55,44 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Во вторник цена Brent обвалилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 16 марта, WTI – ниже 55 долларов за баррель впервые с ноября прошлого года.