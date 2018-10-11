Радость от отложенных антироссийских санкций будет недолгой

Санкции против России отошли на второй план в повестке Конгресса США. У них куча собственных внутренних проблем, которые надо успеть решить до Рождества. Поэтому принятие закона о новых санкциях против нашей страны, скорее всего, отложат до января. Что эта передышка принесет российской экономике и рублю?

Конгресс США может не успеть принять закон о новых санкциях против России до конца года и будет вынужден отложить введение ограничительных мер на январь, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на американских сенаторов.

Предложения о новых санкциях против России американские сенаторы подготовили еще летом и очень быстро. Но принять их – совсем другое дело. Теперь Конгресс находится в положении «хромой утки». Дело в том, что свои места новые избранники займут ближе к Новому году. Сейчас же еще дорабатывает предыдущий состав Конгресса, и ему явно не до санкций и России. Надо успеть решить внутренние вопросы – о государственных расходах, о назначениях на судебные должности, о законопроекте о сельском хозяйстве.

«У нас не так много времени. Это будет настоящая гонка, только если все не хотят остаться здесь на Рождество», – заявил сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин. С похожим заявлением выступил и сенатор-демократ от Нью-Джерси Боб Менендес. По его словам, Конгресс США не успеет принять закон о новых ограничительных мерах в отношении России в этом году.

Сигналом потепления отношений США с Россией эта новость явно не является. «У меня не вызывает сомнения, что новые санкции против России в США будут приняты, а вопрос простоя в несколько месяцев непринципиален. После выборов демократы получили большинство в Конгрессе, а они занимают еще более антироссийскую позицию, чем республиканцы. Так что новые санкции нас ожидают, только чуть попозже», – говорит RNS политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Поэтому эта неожиданная передышка не принесет какого-то особенного позитивного эффекта для российской экономики и рубля.

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«Радоваться особенно нечему. Негативное воздействие от санкций так или иначе будет, только перенесется на следующий год. Наряду с ростом НДС для рядового потребителя новые санкции означают скачок вверх валютного курса и инфляции. Это значит рост цен на товары и услуги, вследствие чего мы получим падение спроса, замедление темпов роста промышленного производства и ВВП», – говорит заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.

Производители – умные люди и будут закладывать эти ожидания в свои бизнес-процессы уже сейчас, поэтому ждать дополнительного роста ВВП на радостях не стоит, добавляет она.

Что касается рубля, то кроме санкций сильное влияние на него оказывают другие факторы. «Рубль больше реагирует на отток капитала. Санкции вызвали бегство нерезидентов с российского фондового рынка. Рубль ослаб. Но нерезиденты уже покинули страну. Поэтому как введение, так и невведение санкций на рубле не отразится», – считает член правления ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Хохрин.

Да и жестких санкций против России уже не ждут, плюс у Трампа с Путиным будет немного больше времени для снятия пика напряженности. Основные санкции были введены еще в 2014 году, а все, что вводилось после этого, – объективно малозначительно для российской экономики, считает Хохрин. «Если будем бурно радоваться и показывать Америке «кузькину мать», получим пока маловероятное отключение от SWIFT. Как с этим жить – не ясно. В остальном, если полемика между Россией и США с примкнувшим к последним цивилизованным миром будет развиваться в том же ключе, как и сейчас, не могу ожидать никакого серьезного воздействия на валюту и экономику нашей страны», – говорит Хохрин.

На рубль также оказывают влияние цены на нефть и колебания доллара и евро. Однако нельзя не признать, что, несмотря на пугающий обвал нефти накануне, рубль устоял и в среду даже прибавлял на новости об отсрочке санкций.

«Пожалуй, наибольший эффект от отложенных санкций будет для российского рубля и акций российских компаний. Рублю удается эффективно противостоять обвалу нефтяных котировок. Рост оптимизма на фондовом рынке России способен улучшить настрой в деловых кругах, но вряд ли кардинальным образом развернет тренд на торможение роста в связи с повышением НДС. Попросту торможение окажется не таким сильным», – считает Виктор Аргонов из Exante.

Во вторник Brent упала на 5,2%, впервые с марта опустившись ниже уровня 65 долларов за баррель, а WTI обвалилась на 6%, впервые с ноября прошлого года пробив уровень 5 долларов. Однако уже в среду нефтяные цены перешли к восстановлению. Brent находился немного ниже уровня 66 долларов (прибавлял 0,7%). Рынок сильно нервничает из-за угрозы профицита предложения нефти на фоне увеличения добычи. Однако члены ОПЕК+ пытаются успокоить рынок обещанием договориться и сократить добычу на 1,4 млн баррелей в сутки в следующем году, чтобы избежать перегрева рынка. Но если статистика из США снова покажет рост запасов нефти, то нефтяные котировки снова могут пойти вниз. Поэтому если в отсутствии санкций цены на нефть продолжат падение, то рубль укрепляться не будет, говорит Кокорева.

«Нефть сейчас стоит примерно столько же, как и годом ранее, а рубль потерял более 10% за это же время. Это последствия предшествующих санкций, так как основные всплески валюта переживала в связи с введением новых ограничительных мер против российских компаний», – отмечает Аргонов.

Однако обратного укрепления рубля на 10% из-за отсрочки санкций на пару месяцев ожидать не стоит,

считает эксперт.

Вот если ОПЕК+ не сможет договориться, а узы между членами картеля сейчас сильно ослабли, то процесс падения цен на нефть не остановить, пессимистичен Хохрин. В самом худшем варианте, если нефть продолжит падение, рублю не удастся избежать импульсивного ослабления. «Доллару вполне по силам подняться к 70 уже в ближайшие пару недель, хотя на данный момент нет причин ожидать кардинального обвала котировок российской валюты в область выше 75 рублей за доллар и уж тем более говорить о 80», – считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.