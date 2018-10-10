По поводу ноябрьских санкций звучат прогнозы один страшнее другого

Взгляд
11 октября, четверг  |  Последнее обновление — 18:26  |  vz.ru
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Новая нефтяная валюта призвана заменить доллар

В борьбе с долларом США все средства хорошиФото: Jochen Eckel/picture alliance/Global Look Press
Ускорить отказ от доллара при экспортных расчетах могут помочь современные технологии цифровой экономики. Появилась идея воспользоваться столь тесной дружбой России с ОПЕК и вместе создать сильную нефтяную криптовалюту, за которую и продавать свое сырье. Это утопия или реальная альтернатива нефтедолларам? Подробности...
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Ингушских депутатов шантажируют из-за границы с Чечней

Митинги на площади перед парламентом Ингушетии пока продолжаются, но число их участников все меньшеФото: Владимир Смирнов/ТАСС
В Ингушетии продолжаются протесты по поводу соглашения об определении административных границ с Чеченской Республикой. Самой большой интригой стало голосование региональных депутатов, часть из которых сначала голосовала за определение границ, а потом поменяла свое решение. В адрес других поступают угрозы, их пытаются подкупить. Что происходит в региональном парламенте? Подробности...
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Почему легендарному советскому пистолету ищут замену

Легендарный пистолет Макарова давно нуждается в заменеФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Очередное заявление о разработке «пистолета, который должен заменить пистолет Макарова», прозвучало от одного из уважаемых оружейных бюро. Неудивительно – речь идет о крупнейшем военном заказе. Каковы достоинства и недостатки легендарного ПМ, почему его необходимо менять и кто претендует на его место? Подробности...
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Кто заменит Никки Хейли в ООН

У каждого из возможных сменщиков Хейли есть свои сильные стороныФото: Ron Sachs, Christian Charisius/DPA,
Jacquelyn Martin/AP/ТАСС
На место объявившей о своей отставке с должности постпреда США при ООН Никки Хейли Дональд Трамп рассматривает несколько кандидатур. Наиболее подходящей на эту должность он назвал свою дочь Иванку, которая уже успела ответить отцу. Кроме того, на пост претендуют посол-гомосексуалист и топ-менеджер корпорации Goldman Sachs. У кого наибольшие шансы на важный пост? Подробности...
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Система САС второй раз спасла жизни космонавтов

Российская аварийная система спасения в очередной раз доказывает свою эффективностьФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
В четверг при старте корабля «Союз» с новым экипажем МКС произошла авария ракеты-носителя. Названа предварительная причина ЧП. На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Аварийная посадка произошла в Казахстане. Члены экипажа выжили благодаря уникальной системе аварийного спасения САС, 35 лет назад уже спасшей жизни советских космонавтов. Подробности...
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Отмена «ятя» и «фиты» стала трагедией для русского языка

Егор Холмогоров, Публицист
Большевики, как и Петр Великий, руководствовались не стремлением открыть дорогу к знаниям, а стремлением перекрыть ее. Пролетарии должны были испытывать физический дискомфорт от старых книг. Подробности...
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Россия демонстрирует новую тактику работы в горячих точках

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Феномен наблюдается отчетливый: Запад все чаще проигрывает России, которая обладает существенно меньшими ресурсами и при этом умудряется успешно действовать сразу по нескольким направлениям. Разгадка проста. Подробности...
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76 лет назад в Ейске убивали детей

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Когда проводили эксгумацию, у детей находили в руках игрушки, открытки, вышитые своими руками платочки. Они брали с собой дорогие им вещи, чтобы не было страшно. Но им было невыносимо страшно. Подробности...
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    Как Кокорин и Мамаев расплатятся за побоище

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      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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        Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?
        • Максимально жестко из предусмотренного законом

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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
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        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

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        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

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          По поводу ноябрьских санкций звучат прогнозы один страшнее другого

          России предстоит снова доказать устойчивость перед санкциями    11 октября 2018, 17:20
          Фото: Артем Геодакян/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          Чем ближе день введения обещанных американцами санкций, тем больше возникает страшных прогнозов того, к чему они согут привести. Что же пророчат России лидеры экономического мнения и так ли уж страшен черт, как его малюют?

          Если США введут в отношении крупнейших энергетических компаний России – «Роснефть», «Газпром» и ЛУКОЙЛ – столь же жесткие санкции, как те, что были введены против UC Rusal, то стоит ждать краха энергосистемы Европы, заявил глава BP Боб Дадли на проходящей в Лондоне конференции Oil & Money. Для самой России это будет означать не менее серьезный удар, можно продолжить мысль Дадли. Продажа нефти и газа по-прежнему приносит стране половину всех экспортных доходов. 

          Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) при самом стрессовом сценарии ждет в 2019 году повышения ключевой ставки ЦБ до 12% (сегодня 7,5%), разгон инфляции до 8% (сегодня 4%) и падения ВВП России на 2,5%. Об этом накануне заявил эксперт группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. 

          «В принципе, мы видели и сильнее. То есть кажется, что это не так страшно. Но в моменте этот сценарий кажется очень похожим на сценарий, который реализовался в 2014 году, хотя там была всего одна причина», – сказал он. Надо пояснить, что стрессовый сценарий может реализоваться при срабатывании сразу нескольких условий. Кроме введения новых санкций США против России в ноябре это также падение экспорта из России из-за торговых войн, шоки предложения на сырьевых рынках, эндогенная (внутренняя) рецессия в США, долговой кризис в Китае и бюджетные кризисы с финансовым стрессом в отдельных странах Европы.

          Наконец, усиление санкций против РФ может сделать недостижимыми многие поставленные президентом цели и даже привести к рецессии, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая на правлении РСПП. В частности, даже если темпы роста ВВП будут выше 3,5%, как требует президент, то вот снизить бедность на 50%, а это тоже цель президента, будет сложней. Кудрин считает, что в лучшем случае за шесть лет снизим бедность на 30%.

          При этом санкции могут не дать России расти. «Санкционные проблемы создают большие риски для темпов роста в ближайшие годы. Уже есть сценарии того, что те санкции, которые рассматриваются, могут привести к рецессии в следующем году», – заявил Кудрин.

          Все эти сценарии в принципе нельзя назвать невозможными. Но надо понимать, что экономисты не могут не рассматривать самые страшные сценарии, однако это не означает, что они считают их самыми вероятными.

          Тот же Боб Дадли, говоря о риске энергетической катастрофы Европы из-за санкций США против российских компаний, не верит в реальность такого сценария. «Я не думаю, что это случится... Это уже чуть-чуть слишком», ­– сказал он. У АКРА кроме стрессового сценария, как и положено, есть еще два менее страшных прогноза.  

          Многие экономисты все-таки склонны верить, что совсем избежать уже анонсированных санкций от США, конечно, не получится, однако их вариант не будет жестким. Так, международное рейтинговое агентство Fitch накануне заявило, что ожидает смягчения потенциальных новых санкций США в отношении российских банков. Они будут смягчены «ввиду стремления избежать существенных убытков у американских и международных контрагентов» российских банков. Влияние же других санкций, в том числе в отношении госдолга, считают аналитики Fitch, может быть в достаточной мере сглажено для банков за счет собственных ресурсов и поддержки со стороны государства.

          Чем же опасны американские санкции самим американцам? Например, ограничения на корреспондентские счета бьют по российским экспортерам: они не смогут конвертировать долларовую выручку в рубли для выплаты зарплат, оплаты поставщикам и налогов. По спирали это скажется на всей цепочке поставок, а значит, ударит по американским и международным компаниям и их инвесторам.

          Во-вторых, от удара по крупным коммерческим банкам с большой депозитной базой в итоге пострадают простые граждане, так как банки просто не смогут обслуживать валютные обязательства. А это «будет противоречить заявлениям администрации США о том, что санкции не направлены против простых людей», отмечают аналитики.

          Наконец, санкции США могут привести к замораживанию американских же активов, попавших под санкции.

          Но вот на запрет инвесторам из США владеть новыми выпусками суверенного долга в Белом доме скорее пойдут. Это может привести к отрицательной переоценке госбумаг в портфелях российских банков и ослаблению курса рубля. Однако при таком сценарии Банк России может помочь банкам, разрешив временно не проводить переоценку бумаг по рыночной стоимости и использовать льготный обменный курс для оценки активов в иностранной валюте, считают эксперты Fitch.


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