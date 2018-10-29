США пообещали России «драконовское меню» санкций

Американское правительство пока не приняло решение о второй волне санкций против России в рамках «дела Скрипалей», но это будет «более драконовское меню», чем первый раунд, пообещал помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

Форд сообщил, что вопрос того, какой станет вторая волна санкций, в настоящее время активно изучается. «Как вы можете себе представить, это достаточно сложный вопрос, и мы хотим гарантировать, что выполним свою «домашнюю работу» правильным образом и тщательно», – приводит его слова ТАСС.

Помощник госсекретаря отметил, что американская администрация тщательно взвешивает все «за» и «против». «Откровенно говоря, второй раунд санкций в рамках закона – это более драконовское меню, чем первый раунд», – сказал он, подчеркнув, что вторая волна санкций «призвана быть эффективным наказанием» за отказ принимать меры по «исправлению» ситуации.

«И чем более драконовским является список возможных вариантов действий, тем более тщательно нужно взвешивать «за» и «против», риски и пользу», – сказал дипломат. По его словам, американские власти не хотят вызвать «нежелательные» дополнительные внешние последствия.

Накануне стало известно, что Конгресс США решил отложить введение санкций против России. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что эта передышка принесет российской экономике и рублю.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что Москва с интересом наблюдает за спектаклем Вашингтона вокруг инициирования новых антироссийских санкций, в том числе по «делу Скрипалей».