Захарова рассказала, за каким американским спектаклем наблюдают в Москве

Москва с интересом наблюдает за спектаклем Вашингтона вокруг инициирования новых антироссийских санкций, в том числе по «делу Скрипалей», заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Захарова заявила, что в Москве с интересом наблюдают «за спектаклем, который продолжает разыгрываться в Соединенных штатах Америки», передает РИА «Новости».

«Мы уже привыкли к такой постановке вопроса, для нас она не является новой. Мы понимаем подтекст – он связан и с политикой сдерживания, и, кончено, с целым ворохом внутриполитических проблем в США», – добавила она.

Официальный представитель МИД отметила, что США уже 62 раза вводили санкции против России с 2011 года: «Время идет, поводы находятся».

Москва осознает, что новые ограничения могут последовать «с такой же легкостью, с какой они принимались ранее, и безответственностью».

Однако Россию невозможно запугать ультиматумами, «но пугает при этом уровень профессионализма американских деятелей, которые делают подобные заявления».

Ранее замглавы пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино заявил, что перед введением новых антироссийских санкций по «делу Скрипалей» хочет внимательно изучить их последствия для американской национальной безопасности.

До этого в Кремле заявляли, что санкции Вашингтона в отношении Москвы по «делу Скрипалей» являются незаконными.