В США решили изучить последствия возможных новых санкций против России

Прежде чем вводить новые антироссийские санкции по «делу Скрипалей» Вашингтон хочет внимательно изучить их последствия для национальной безопасности США, сообщил замглавы пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино.

«Этот процесс занимает время, и мы хотим, чтобы эти санкции были введены правильным образом», – приводит его слова ТАСС.

Палладино заявил о необходимости внимательно изучить последствия этих санкций для интересов американской нацбезопасности. «Мы относимся к этому серьезно», – заверил он.

В Кремле ранее заявляли, что санкции Вашингтона в отношении Москвы по «делу Скрипалей» являются незаконными. Там подчеркивали, что возможные новые ограничения в адрес России будут расцениваться таким же образом.

Ранее в Белом доме заявляли о несоблюдении Россией американского закона о химоружии.