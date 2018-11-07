В Кремле дали определение санкциям США против России

В Кремле считают санкции Вшингтона в отношении Москвы по «делу Скрипалей» незаконными; так будут расценены и новые ограничения с американской стороны, если они последуют в ноябре, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, комментируя заявление США о невыполнении требований Вашингтона в рамках «дела Скрипалей», что в Кремле считают «эти рестрикции, введенные США в отношении России, незаконными», передает РИА «Новости».

Соответственно, такое же отношение будет «к аналогичным шагам» американской стороны, «если они последуют».

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Россия выступает за диалог с США, однако пока «радужных перспектив по нормализации российско-американских отношений на горизонте не наблюдается», передает ТАСС.

Это, однако, не значит, что Москва не стремится вести диалог, «ибо перед нами все-таки стоит много проблем, которые требуют российско-американского общения: это проблемы стратегической стабильности, контроля за вооружениями».

«Без разговора эти проблемы сами не рассосутся», – заключил Песков.

Ранее в Белом доме заявили о несоблюдении Россией американского закона о химоружии. До этого в Конгрессе США призвали «сделать больше» для наказания России.