В Конгрессе США призвали «сделать больше» для наказания России

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Эд Ройс призвал «сделать больше», чтобы привлечь Россию к ответственности.

«Нам нельзя ждать, что Владимир Путин и его коррумпированные партнеры поменяют свое поведение в Сирии, на Украине или где-то еще, пока мы не докажем, что заставим их отчитаться за это», – сказал Ройс, передает Reuters.

Он заявил, что необходимо «сделать больше», чтобы Россия ответила за «агрессивные действия».

В сентябре Ройс высказывался по поводу эффективности санкций США. Он подчеркнул их важность в борьбе с Россией, Ираном и Северной Кореей.