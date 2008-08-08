Американские меры против России «зашли в тупик»

Президент США Дональд Трамп угрожает новыми антироссийскими санкциями, тогда как старые не работают, пишут американские СМИ.

«Вашингтон находится в тупике относительно того, что делать с Россией», – пишет колумнист BuzzFeed Эмили Тэмкин.

По ее мнению, спустя шесть лет после введения санкций, связанных с гибелью Сергея Магнитского, и спустя четыре годы после инициации «крымских» санкций, «поведение России не изменилось». Журналистка считает, что «вмешательство» России в предстоящие американские выборы уже «предрешено».

Тэмкин отмечает, что члены Конгресса хотят знать, почему санкции больше не наносят ущерб России.

«Санкции США имеют решающее значение для борьбы с терроризмом, прекращения разработок Ирана и Северной Кореи в сфере ядерного оружия и противодействия российской агрессии», – заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Эд Ройс.

По его словам, эффективность прямых санкций США зависит от «успешного исполнения».

Эксперты считают, что одной из причин, по которым российские санкции оказались неэффективными, является то, что их цель остается неясной. Меры против Северной Кореи были нужны для начала переговоров с КНДР и поощрения ее денуклеаризации. Однако чего должны добиваться санкции против России, не совсем понятно, замечает журналистка.

«Бездействие в ответ на аннексию Крыма, вмешательство в наши выборы или попытки покушений посылают [России] сигнал о том, что это нормальное поведение. Санкции – это единственный возможный политический ответ», – сказал экс-посол США в России Майкл Макфол.

По его словам, санкции «работают лучше всего, когда используются вкупе с другими инструментами политики».

В среду Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в американские выборы.