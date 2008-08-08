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12 сентября, среда | Последнее обновление — 20:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы
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«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку
Погибшего десантника подвела редчайшая случайность
Почему американские астронавты решились на подлость по отношению к России
Эдуард Биров, журналист
Неужели американские астронавты идиоты и самоубийцы? Нет, конечно. Но это не отменяет того, что они могли осуществить целенаправленную диверсию на «Союзе». У них был мотив, а у нас есть улики. Подробности...
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По волнам европейской рукопожати немедленно пошла рябь
Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
В наше смутное время не столь уж многие пытаются жить по чести и называть вещи своими именами. Каждый такой поступок сродни сенсации, которую стоит сохранить для потомков, пока не заплевали. Подробности...
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Убивали легко, много и чаще всего лотерейно
Дмитрий Ольшанский, публицист
Сто лет назад, в сентябре 1918 года, начался красный террор. Тогда в нем не было еще тоскливой неумолимости огромной государственной машины, а было спонтанное, хаотическое зверство. Всего сто лет назад. Почти вчера. А сегодня все тихо. Подробности...
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Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки
Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водкиПодробности...
В США выбрали «Мисс Америка 2019»
В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значенияПодробности...
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День города в Москве превратился в большой фестиваль
Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятийПодробности...
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