Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в американские выборы, сообщили в администрации Белого дома.

«Президент Трамп подписал указ. В ближайшее время он будет опубликован», – сказал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, передает РИА «Новости».

В указе говорится о введении санкций против иностранных лиц и организаций, которых спецслужбы США будут подозревать во вмешательстве в выборы путем «кибератак или другим образом».

Названий конкретных стран в указе нет. Санкции могут применяться к физическим, юридическим лицам и даже целым государствам. Они включают в себя заморозку активов, ограничение доступа к финансам и другие меры.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, США подготовили антироссийские санкции за будущее «вмешательство» в выборы, так как это является частью предвыборной агитации.

До этого сообщалось, что администрация Трампа готовит указ о наделении его полномочиями вводить санкции против других стран за «вмешательство» в американские выборы.