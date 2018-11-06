Белый дом заявил о несоблюдении Россией американского закона о химоружии

По мнению администрации США, Москва не выполнила условий американского закона о химическом и биологическом оружии, сказано в заявлении председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Эда Ройса.

«Администрация США объявила, что Россия не выполнила требования закона США о химическом и биологическом оружии 1991 года», – передает ТАСС текст документа.

До 6 ноября Госдепартамент США должен был предоставить Конгрессу заключение о выполнении Россией условий, предусмотренных американским законодательством, о химическом и биологическом оружии.

В конце августа США ввели антироссийские санкции из-за «дела Скрипалей».

Добавим, что в середине октября министры иностранных дел 28 стран Европы поддержали введение санкций для физических и юридических лиц, которых Евросоюз считает ответственными за создание и применение химического оружия.

Замглавы МИД Александр Грушко заявлял, что западные страны используют различные форматы для создания неправовых инструментов оказания давления по вопросам химического нераспространения.