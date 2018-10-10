Главы МИД ЕС одобрили механизм санкций за химоружие

Министры иностранных дел 28 стран Европы поддержали введение санкций для физических и юридических лиц, которых Евросоюз считает ответственными за создание и применение химического оружия.

«Совет принял новый режим введения ограничительных мер для решения проблемы применения и распространения химического оружия», – сообщили в пресс-службе Совета ЕС, передает ТАСС.

В заявлении Совета подчеркивается, что ЕС отныне «сможет вводить санкции против лиц и компаний, которые вовлечены в развитие и применение химического оружия где-либо, независимо от национальности и местонахождения».

«Ограничительные меры будут применяться к лицам и компаниям, которые напрямую ответственны за развитие и применение химоружия, обеспечивают финансовую, техническую или материальную поддержку», – подчеркивается в документе.

14 октября стало известно, что ЕС утвердит санкции в отношении России и Сирии по химоружию.

Газета ВЗГЛЯД разбирала подоплеку введения нового санкционного механизма против России.