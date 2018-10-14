ЕС собрался утвердить новый режим санкций за применение химоружия

В понедельник главы МИД стран Евросоюза утвердят новый режим введения санкций против тех, кого ЕС считает виновными в применении и распространении химоружия, сообщило британское министерство.

Предложенный Лондоном и Парижем режим утвердят на заседании Совета ЕС в Люксембурге. Как заявила пресс-служба МИД Великобритании, поводом для введения нового режима стали «нападения в Сирии и Солсбери», в которых Запад безосновательно обвиняет Дамаск и Москву.

В воскресенье глава ведомства Джереми Хант намерен поблагодарить коллег из Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Болгарии, Хорватии и Румынии за поддержку, передает ТАСС.

Хант собирается «гарантировать быстрое применение нового санкционного режима» и призовет «ускорить обсуждение» санкций, «связанных с деятельностью в киберпространстве».

Хант утверждает, что «после Сирии и Солсбери» международный запрет на использование химоружия оказался «под угрозой», поэтому требуется «перечертить красную линию». Лондон заявил, что ответственные за использование химоружия должны понять – «цена всегда будет очень высокой». Подчеркивается, что «новые санкции очень важны, но на них дело не кончается».