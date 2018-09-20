Мэй призвала ЕС быстрее создать механизм санкций за применение химоружия

Премьер Великобритании Тереза Мэй призвала глав государств ЕС ускорить создание нового механизма введения санкций за применение химоружия, сообщил источник в Совете ЕС.

«Премьер Мэй проинформировала лидеров о ходе расследования по делу Скрипаля, поблагодарила за поддержку и призвала ускорить создание механизма введения санкций за использование химоружия», – передает ее слова ТАСС.

Во вторник сообщалось, что Мэй собирается призвать ЕС «ускорить реализацию тех заключений, которые были приняты на саммите в июне». Речь идет о переходе на новый режим санкций, связанный с «решением проблемы применения и распространения химического оружия».