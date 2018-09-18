Озвучена вероятность принятия новых антироссийских санкций на саммите ЕС

На саммите Евросоюза в Зальцбурге не ожидается принятия решения о введении новых санкций в отношении России, сообщил источник в структурах ЕС.

«Дополнительных санкций против России на данный момент не предусматривается, такого решения в Зальцбурге не ожидается», – сказал РИА «Новости» источник в структурах ЕС.

Другой источник рассказал, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовится поведать о «выводах британских спецслужб и призовет ускорить реализацию тех заключений, которые были приняты на саммите в июне».

Речь идет о переходе на новый режим санкций, связанный с «решением проблемы применения и распространения химического оружия». Сейчас, по словам источника, проработка июньских заключений идет на техническом уровне.

Глава Евросовета Дональд Туск в письме к лидерам стран сообщества сообщил, что Мэй расскажет о ходе расследования «дела Скрипалей», передает ТАСС.

Однако, по данным источника агентства в Совете ЕС, официальных заключений на саммите сделано не будет.

В письме Туска также говорится о том, что на неформальной встрече в Зальцбурге 20 сентября представители 27 стран ЕС обсудят возможность организации в ноябре экстренного саммита ЕС по вопросу Brexit.

Brexit, по его словам, станет также одной из основных тем проходящего саммита. «К сожалению, сценарий, при котором не будет достигнуто соглашение, все еще достаточно возможен. Но если мы все будет действовать ответственно, то сможем избежать катастрофы», – заявил он.

В начале сентября глава британского правительства Тереза Мэй заявляла о планах Лондона добиваться расширения санкций в отношении России на фоне новых выводов следствия относительно инцидента в Солсбери.

Британские прокуроры считают россиян Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей. Петров и Боширов дали интервью, в котором ответили на вопрос о флаконе с «Новичком», опровергли работу в ГРУ, а также указали на нестыковки в опубликованных Лондоном фотографиях.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Боширов и Петров не годятся на роль «убийц из ГРУ».