Петров и Боширов прокомментировали нестыковки на опубликованных Лондоном фото

Александр Петров и Руслан Боширов, комментируя опубликованные Лондоном фото из аэропорта, заявили, что всегда проходят паспортный контроль вместе, через одно окно, и не знают, почему на снимках указано одно время.

«Это надо у них (британцев) спросить, потому что мы всегда проходим (пограничный контроль) вместе, даже по одному коридору, через одного таможенника, полицейского. Один проходит, второй ждет, и все. Мы по коридору вместе проходили, мы всегда вместе», – заявил Боширов в интервью RT.

Он предложил спросить у британских спецслужб, как это фото «получилось в одну секунду, в одно время и по раздельности».

В свою очередь Петров пояснил, почему они с Бошировым проходят погранконтроль именно таким образом.

«То, что мы всегда вместе проходим – у меня чуть-чуть посильнее с английским языком. Если какие-то проблемы возникают, я помогаю Руслану», – отметил он, добавив, что не знает, как объяснить странности с распространенными британской стороной снимками.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на нестыковки в представленной Лондоном информации о «подозреваемых» в отравлении Скрипалей. Российские блогеры также прокомментировали нестыковки на снимках. Впрочем, в Лондоне нашли им объяснение.

Ранее «подозреваемые» Лондоном в отравлении экс-полковника Сергея Скрипаля и его дочери Юрии в интервью Маргарите Симоньян заявили, что Александр Петров и Руслан Боширов их настоящие имена, а также признали, что на опубликованных Британией фотографиях они.

Лондон назвал имена подозреваемых на минувшей неделе. Позже российские журналисты выяснили, кем эти люди являются на самом деле.

В среду один из «подозреваемых» в отравлении Скрипалей согласился дать подробный комментарий СМИ. Так он откликнулся на соответствующий призыв президента России Владимира Путина.