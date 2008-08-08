На фото подозреваемых в отравлении Скрипалей замечены нестыковки

Российские блогеры прокомментировали снимки подозреваемых в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, размещенные британской полицией ранее.

Пользователь «Уругвайская разведка» в Twitter обратил внимание на то, что на двух разных снимках предполагаемых Петрова и Баширова значится одинаковое время вплоть до секунды. «Ничего, бывает. Там пипл реально хавает такие доказательства», – иронично заметил блогер.

"Агенты ГРУ" идут травить семейку Скрипаль. На паре фоток в коридоре одно и то же время, секунда в секунду. Ничего, бывает. Там пипл реально хавает такие доказательства.. pic.twitter.com/d5Sp1hbGDT — Уругвайская разведка (@UrgIntellegence) 5 сентября 2018 г.

«Ааа! Мы в матрице!», – ответил ему Николай Немчинов.

«И камера снимает с разных ракурсов», – нашел другую нестыковку Кот Бэгимот.

«Время – хайли лайкли. Вы не рефлексируйте», – посоветовал Адик Ватный.

Ранее в среду британские прокуроры назвали россиян Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей. В российском МИДе заявили, что опубликованные Британией имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей ни о чем не говорят Москве.