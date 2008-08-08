Лондон назвал имена подозреваемых по делу Скрипалей

Британские прокуроры назвали россиян Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей.

Британская прокуратура уже готова предъявить двум россиянам обвинения в покушении на Скрипалей, в преступном сговоре с целью убийства Сергея Скрипаля, в применении химического оружия, а также причинении тяжкого вреда здоровью сотруднику британской полиции Нику Бейли, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

В то же время Лондон не собирается требовать у Москвы выдачи россиян: «Мы не будем обращаться к России с просьбой об экстрадиции этих людей, так как российская конституция не позволяет выдавать граждан РФ. Россия дала это понять, отвечая на другие запросы об экстрадиции собственных граждан», – заявили в королевской прокурорской службе.

Там добавили, что уже выдан европейский ордер на арест россиян. «Любой из этих людей в случае приезда в любую европейскую страну будет задержан и подвергнется процедуре экстрадиции», – заявили в ведомстве.

Одновременно источник в британском парламенте сообщил, что глава британского правительства Тереза Мэй проинформирует парламент о ходе расследования инцидента в Солсбери с учетом данных о подозреваемых по делу Скрипалей. Выступление премьера запланировано на 12.00 местного времени (14.00 мск), передает РИА «Новости».

В пресс-релизе Скотленд-Ярда также сообщается, что в комнате отеля в восточной части Лондона, где в марте останавливались подозреваемые по делу Скрипалей, якобы найдены следы нервно-паралитического вещества «Новичок».

Тем временем постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия сообщает, что название «Новичок» не фигурирует в новом докладе ОЗХО об инциденте в Эймсбери.

«В распространенном документе ни слова не сказано о происхождении нервно-паралитического вещества, не звучит также название «Новичок». Более того, эксперты ОЗХО приходят к выводу о том, что невозможно определить, принадлежит ли этот химикат к одной и той же партии», – отметили в миссии.

При этом в организации отметили, что это «не помешало Великобритании представить эту информацию в нужном для себя свете».

Ранее в среду в Кремле заявили, что надеются услышать хоть что-нибудь вразумительное по делу Скрипалей в готовящемся докладе Скотленд-Ярда.

16 августа в российском посольстве в Лондоне заявили, что власти Великобритании должны уважать законы России и быть готовы сотрудничать с Москвой в расследовании инцидента в Солсбери. Однако дело с мертвой точки не двигается.