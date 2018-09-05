В Кремле сказали, на что надеются в деле Скрипалей

В Кремле надеются услышать хоть что-нибудь вразумительное по делу Скрипалей в готовящемся докладе Скотленд-Ярда.

«У нас есть ожидания, – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о предстоящем оглашении Скотленд-Ярдом доклада по так называемому делу Скрипалей. – Надеемся услышать хоть что-нибудь вразумительное».

Песков в очередной раз подчеркнул, что позиция Кремля по этому вопросу остается неизменной и «каких-либо новых сведений у нас нет и быть не может, потому что, как вы знаете, британская сторона отказалась от нашего участия и взаимодействия с нами в расследовании инцидента».

На прошлой неделе стало известно, что к расследованию дела Скрипалей привлекли людей со сверхспособностями – это двое полицейских Скотланд-Ярда, обладающие редкой памятью на лица.

В конце июля Россия призвала Британию представить хоть какие-то реальные факты по делу в Солсбери.

16 августа в российском посольстве в Лондоне заявили, что власти Великобритании должны уважать законы России и быть готовы сотрудничать с Москвой в расследовании инцидента в Солсбери. Однако дело с мертвой точки не двигается.

В начале этой недели министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что снимает шляпу перед британскими дипломатами, которые в процессе Brexit смогли убедить европейских коллег выслать российских дипломатов в рамках дела Скрипаля.