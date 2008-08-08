К делу Скрипалей привлекли людей со сверхспособностями

Обладающие редкой памятью на лица двое полицейских Скотланд-Ярда участвуют в расследовании так называемого дела Скрипалей, сообщили британские СМИ.

«Два «супер-распознавателя» сразу же были отправлены (для расследования в Солсбери – прим. ВЗГЛЯД) из-за своих особенных навыков, и они до сих пор работают над делом. Я не сомневаюсь, что они сыграли ключевую роль (в распознавании подозреваемых)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News слова бывшего детектива Мика Нэвилла.

Этим детективам были показаны фотографии подозреваемых, которые они сличали с лицами на видео с камер, чтобы обнаружить их присутствие в Солсбери.

«Они могут узнать лицо, даже просто мельком взглянув лишь на его часть», – сообщил Нэвилл.



По данным телеканала, два детектива были направлены в город в начале расследования «дела Скрипалей».

Они являются лишь частью команды экспертов, просматривающих 5 тыс. часов видеозаписи камер скрытого видеонаблюдения, чтобы сопоставить фото подозреваемых с появляющимися в видео пассажирами аэропорта Хитроу и других аэропортов в период до и после «отравления» Скрипалей.

Напомним, 26 июля Россия призвала Британию представить реальные факты по делу в Солсбери.

16 августа в российском посольстве в Лондоне заявили, что власти Великобритании должны уважать законы России и быть готовы сотрудничать с Москвой в расследовании инцидента в Солсбери.