Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что «искренне» снимает шляпу перед британскими дипломатами, которые в процессе Brexit смогли убедить европейских коллег выслать российских дипломатов в рамках дела Скрипаля.

Лавров напомнил, что изначально европейские страны сдержанно реагировали на инцидент в Солсбери, позже Британии все же удалось уговорить две трети ЕС выслать часть российских дипломатов, передает РИА «Новости».

По словам Лаврова, европейские дипломаты позже признавались Москве, что Лондон так и не предъявил Брюсселю новых доказательств причастности России к делу Скрипалей, хотя и обещал это сделать.

«Вообще, конечно, британские традиции хорошо известны. Я искренне снимаю шляпу перед британскими дипломатами, которые в период, когда страна уходит полностью из ЕС, умудряются влиять на политику ЕС в отношении России, ну и США тоже», – добавил Лавров.

Между тем в посольстве России подозревают, что Юлия Скрипаль может удерживаться в Великобритании против воли и делать заявления под давлением.