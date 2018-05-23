МИД отреагировал на первое видеообращение Юлии Скрипаль

МИД России в ежедневном режиме пытался связаться с дочерью отравленного в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля – Юлией, чтобы удостовериться, что ее удерживают не насильно, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Не было и дня, чтобы российский МИД, посольство России в Лондоне не пытались организовать контакт с ней (Юлией Скрипаль, – прим. ВЗГЛЯД) с главной целью – удостовериться, что ее не удерживают насильно, что за нее не выдают другого человека, получить из первых рук информацию о ее состоянии и состоянии ее отца», – цитирует Захарову ТАСС.

Как передает РИА «Новости», в российском посольстве в Великобритании отметили, что видеообращение Юлии Скрипаль усиливает озабоченность относительно условий, в которых она содержится.

Также в российской дипмиссии отметили, что Британия должна дать российским консулам возможность напрямую пообщаться с Юлией Скрипаль.

В посольстве России по-прежнему подозревают, что Юлия Скрипаль может удерживаться против воли и делать заявления под давлением.

Ранее Юлия Скрипаль записала первое публичное выступление после отравления, на видео она призналась, что в дальнейшем хотела бы вернуться на Родину.

В начале мая глава МИД Сергей Лавров заявил, что пострадавшие при инциденте в Солсбери Сергей и Юлия Скрипали «упрятаны» британскими спецслужбами.