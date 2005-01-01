Отравленная в Солсбери Юлия Скрипаль дала первое интервью после отравления, в котором призналась, что в дальнейшем хотела бы вернуться на родину.

«В дальнейшем я надеюсь вернуться домой в мою страну», – приводит ее слова Reuters.

Она также заявила, что «никто не должен и не может говорить» за нее и ее отца, кроме их самих.

Скрипаль выразила признательность российскому посольству за предложенную помощь, но заявила, что не хочет ей воспользоваться.

Она шокирована фактом использования нервно-паралитического вещества против нее и ее отца. «Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения на убийство», – сказала она.

По ее словам, «лечение было инвазивным, болезненным и глубоко угнетающим».

Юлия Скрипаль: "В дальнейшем я надеюсь вернуться домой в мою страну" pic.twitter.com/0QzI2uWwDH — Агентство Рейтер (@reuters_russia) 23 мая 2018 г.

Она заявила, что ее жизнь после отравления «перевернулась вверх ногами».

Юлия Скрипаль связалась с Reuters через британскую полицию и говорила «из секретного места в Лондоне», так как находится под защитой британского государства.

Позже Reuters полностью опубликовал текст заявления Юлии Скрипаль, написанного от руки на русском языке.

В письме она, в частности, поясняет, что приехала в Великобританию 3 марта навестить отца, и уже очнувшись после 20-дневной комы, узнала, что была отравлена вместе с отцом.

Она благодарит работников госпиталя в Солсбери и людям, оказавшим помощь на улице в день нападения.

Лечение, отмечает она, продолжается по сей день.

«Я стараюсь жить сегодняшним днем и намерена помогать моему отцу до его полного восстановления. В дальнейшем я надеюсь вернуться домой в мою страну», – пишет она.

Также она записала видеообращение.

В прошлую пятницу ее отца Сергея Скрипаля выписали из больницы в Британии, куда он попал 4 марта после, как утверждает британская сторона, отравления боевым отравляющим веществом «Новичок». Юлия Скрипаль была выписана значительно раньше. Где Скрипали находятся сейчас, неизвестно.

России доступ к ним так и не предоставили.

Лондон сразу и без каких-либо доказательств обвинил в отравлении Россию – и по-прежнему закрывает глаза на доводы Москвы по этому делу и на тот факт, что и у других стран была возможность производства «Новичка».