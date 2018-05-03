Лондон дал основания заявлять о похищении Скрипалей

Пострадавшие при инциденте в Солсбери Сергей и Юлия Скрипаль «упрятаны» британскими спецслужбами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Поведение британских властей вызывает множество вопросов. В частности, замалчивается информация о деятельности расположенной недалеко от Солсбери секретной лаборатории в Портон–Дауне. Сами пострадавшие упрятаны британскими спецслужбами», – передает РИА «Новости» слова Лаврова в интервью итальянскому журналу «Панорама».

По его словам, российскую сторону, прежде всего, беспокоит состояние здоровья и положение Скрипалей, «втянутых англичанами в эту провокацию».



По слова главы российского МИД, Лондон по–прежнему отказывается информировать Москву об оказываемой помощи пострадавшим.



«С момента происшествия британская сторона – подчеркну, в нарушение своих международных обязательств – отказывается информировать нас об оказываемой помощи пострадавшим, ходе расследования, не предоставляет нам консульский доступ, который необходим, когда речь идет о российских гражданах», – сказал Лавров.

«Отказ властей Великобритании в консульском доступе дает основания рассматривать происходящее как их похищение или преднамеренную изоляцию. Это абсолютно неприемлемо», – сказал министр.

По его словам, Британия пренебрегла не только нормами международного права, но и элементарной этикой, а также здравым смыслом.

«Не предъявляя доказательств и даже не дожидаясь завершения британского расследования по линии Скотланд–Ярда, выяснения конкретной картины, правительство Великобритании обвинило Россию, развернуло масштабную антироссийскую политическую и информационную кампанию», – добавил Лавров.



Он напомнил, что российские предложения о совместном расследовании и законные требования предоставить факты, включая образцы примененного вещества, были проигнорированы.

Как заявил Лавров, Лондон подменяет профессиональную работу экспертов в рамках соответствующих международных механизмов пустыми заявлениями и «мегафонной» дипломатией.



Напомним, ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом», но подчеркнула, что определить происхождение вещества невозможно, в докладе не упоминается название «Новичок». Британия интерпретировала заключение ОЗХО в свою пользу. Россия указала «весьма вероятный» (именно такой термин часто использовали в Лондоне при обвинениях в адрес Москвы) мотив Британии отравить Скрипаля.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Следственный комитет, российское посольство в Великобритании и МИД «будут радовать» граждан «новостями с фронта», касающимися отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.