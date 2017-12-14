Захарова пообещала порадовать новостями по «делу Скрипалей»

Следственный комитет, российское посольство в Великобритании и МИД «будут радовать» граждан «новостями с фронта», касающимися отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«У России есть, о чем рассказать по «делу Скрипалей», – приводит ее слова РИА «Новости». Об этом Захарова сказала в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, «дело Скрипалей» было нужно, чтобы оправдать нанесение США и Великобританией ударов по Сирии, но теперь оно отошло на второй план. «Удар-то по Сирии нанесен. «Отлично». Уже на данном этапе эта тема себя, видимо, (оправдала)… сыграла ставка, на которую рассчитывали», – заметила Захарова.

Она обратила внимание, что с тех пор интерес британской прессы к «делу Скрипалей» практически сошел на нет. Захарова отметила, что никаких доказательств применения химоружии в Сирии не было, но у них была информация о том, что «даже на Великобританию напала Россия с использованием химического оружия».

ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом», но подчеркнула, что определить происхождение вещества невозможно, в докладе не упоминается название «Новичок». Британия интерпретировала заключение ОЗХО в свою пользу. Россия указала «весьма вероятный» (именно такой термин часто использовали в Лондоне при обвинениях в адрес Москвы) мотив Британии отравить Скрипаля.