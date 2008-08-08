МИД прокомментировал новые заявления Британии по делу Скрипалей

Опубликованные Британией имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей ни о чем не говорят Москве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят», – сказала она.

Захарова в очередной раз призвала Лондон перейти от обвинений и информационных манипуляций к взаимодействию правоохранительных органов по делу Скрипалей, передает РИА «Новости».

«Многочисленные соответствующие запросы от российской стороны у Лондона имеются», – отметила Захарова.

В МИД подчеркнули, что расследование столь серьезных преступлений, о которых заявляют в Британии, требует скрупулезного анализа данных и плотного взаимодействия.

Ранее в среду британские прокуроры назвали россиян Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей. При этом Лондон не собирается требовать у Москвы выдачи россиян, подозреваемых в покушении на Скрипалей.