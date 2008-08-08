Захарова заявила о нестыковках на фото подозреваемых в деле Скрипалей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на нестыковки в представленной Лондоном информации о подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Захарова обратила внимание, что так называемые подозреваемые в отравлении Скрипалей на разных скриншотах с камер видеонаблюдения были сняты на идентичном фоне в одно и то же время. Таким образом, это либо наложенные сверху снимка дата и время, либо это сотрудники ГРУ, научившиеся «ходить одновременно», но попавшие на два разных снимка.

«Это такой, знаете, уже троллинг уровня бог», – отметила Захарова в передаче «60 минут» на телеканале «Россия-1», передает РИА «Новости».

"Агенты ГРУ" идут травить семейку Скрипаль. На паре фоток в коридоре одно и то же время, секунда в секунду. Ничего, бывает. Там пипл реально хавает такие доказательства.. pic.twitter.com/d5Sp1hbGDT — Уругвайская разведка (@UrgIntellegence) September 5, 2018

Представитель МИД также обратила внимание, что при получении британской визы дипломаты Соединенного Королевства должны были досконально изучить информацию о въезжающих. Однако британский посол в Москве в среду отказался прийти в российский МИД и предоставить эти данные.

Захарову также удивило, что Великобритания только сейчас, спустя полгода заявила об имеющихся у нее данных авиарейса, которым якобы прибыли подозреваемые. Представитель МИД удивлена, почему прежде этой информацией нельзя было поделиться с Россией, которая также могла бы начать поиски.

Ранее российские блогеры также прокомментировали нестыковки на снимках подозреваемых в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, размещенные британской полицией.

Также Захарова сообщила, что министерство потребовало у посла Британии предоставить отпечатки пальцев мужчин, которых назвали подозреваемыми по делу Солсбери.

В среду британские прокуроры назвали россиян Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей. Захарова заявила, эти имена и фотографии подозреваемых ни о чем не говорят Москве.