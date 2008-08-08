Россия потребовала у Британии отпечатки пальцев подозреваемых по Солсбери

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что министерство потребовало у посла Британии предоставить отпечатки пальцев мужчин, которых назвали подозреваемыми по делу Солсбери.

«Дело в том, что отпечатки должны были быть взяты у направляющихся в Великобританию для получения британской визы, если речь идет о российских гражданах», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, посол Британии в России выразил уверенность, что «британская сторона никакие материалы не предоставит».

«Отказал Лондон в предоставлении какой-либо иной информации по делу: номера паспортов, отчества, анкетные данные и так далее», – добавила она.

Захарова отметила, что российская сторона рассчитывает на то, что эти данные передадут по линии Интерпола.

Ранее в среду британские прокуроры назвали россиян Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей. Захарова заявила, что опубликованные Британией имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей ни о чем не говорят Москве.