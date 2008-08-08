Скотленд-Ярд объяснил нестыковки с фото подозреваемых в деле Скрипалей

В столичной полиции Лондона прокомментировали нестыковки, найденные российскими дипломатами на снимках подозреваемых в деле Скрипалей, сделанных в аэропорту Гэтвик.

«Фотографии двух подозреваемых в Гэтвике были сняты с двух разных камер, размещенных в двух разных коридорах, в момент выхода пассажиров по прибытии с международных рейсов», – сказал представитель Скотленд-Ярда, передает РИА «Новости».

Кроме того, представитель Скотленд-Ярда не смог дать конкретный ответ на вопрос, известны ли полиции настоящие имена подозреваемых.

«У нас есть серьезные линии расследования, и сейчас нам нужно поговорить с людьми, либо видевшими подозреваемых в Великобритании, либо узнавшими или знающими их. Вот почему мы распространяем призыв по всему миру», – ответил он.

Представитель британской полиции также заявил, что если кто-нибудь узнал подозреваемых или владеет информацией, способной помочь, он может связаться со Скотленд-Ярдом на анонимной основе.

«Пожалуйста, свяжитесь с полицией на анонимной основе… или напишите группе, отвечающей за расследование…» – попросил собеседник.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на нестыковки в представленной Лондоном информации о подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Дипломат указала, что так называемые подозреваемые в отравлении Скрипалей на разных скриншотах с камер видеонаблюдения были сняты на идентичном фоне в одно и то же время.

"Агенты ГРУ" идут травить семейку Скрипаль. На паре фоток в коридоре одно и то же время, секунда в секунду. Ничего, бывает. Там пипл реально хавает такие доказательства.. pic.twitter.com/d5Sp1hbGDT — Уругвайская разведка (@UrgIntellegence) 5 сентября 2018 г.

До этого российские блогеры также прокомментировали нестыковки на снимках. В частности, они указывали, что время снимка одинаковое вплоть до секунды. Также блогеры отмечали, что камера видеонаблюдения снимает с разных ракурсов.

502 Bad Gateway

502 Bad Gateway

nginx/1.8.0