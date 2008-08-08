Петров и Боширов признали себя на опубликованных Лондоном фото

«Подозреваемые» Лондоном в отравлении экс-полковника Сергея Скрипаля и его дочери Юрии заявили, что Александр Петров и Руслан Боширов их настоящие имена, а также признали, что на опубликованных Британией фотографиях они.

«Мы те, чьи фотографии показали по телевидению, Руслан Боширов и Александр Петров. Это наши настоящие имена», – сообщили они в интервью телеканалу RT.

По словам россиян, в Солсбери они были 3 марта как туристы и отправились туда по совету друзей. Петров и Боширов отметили, что пробыли в городе не больше часа.

«Пытались погулять по городу, но так как город был весь завален снегом, нас хватило ровно на полчаса», – сказал Петров, добавив, что они промокли, вернулись на вокзал и на ближайшей электричке уехали обратно.

«Минут 40 мы провели на вокзале в кафе. Пили горячий кофе, потому что мы вымокли. Мы максимум 3 числа провели там час», – добавил он.

Как заметил Петров, «и то потому, что электрички ходили с большим разрывом».

В целом в Соединенное Королевство россияне приехали, чтобы «оторваться». Они подчеркнули, что «это была не бизнес-поездка».

Также Петров и Боширов заявили, что британские власти, опубликовав их фото, сломали им жизнь, перевернули ее вверх дном, передает РИА «Новости».

«Мы боимся выйти на улицу, опасаемся за свою жизнь и близких», – заявили подозреваемые Лондоном «отравители».

Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян сообщила, что взяла интервью у Петрова и Боширова, предварительно проверив их паспорта.

Лондон назвал имена подозреваемых на минувшей неделе. Позже российские журналисты выяснили, кем эти люди являются на самом деле.

В среду один из «подозреваемых» в отравлении Скрипалей согласился дать подробный комментарий СМИ. Так он откликнулся на соответствующий призыв президента России Владимира Путина.