Симоньян проверила паспорта Петрова и Боширова

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 24» рассказала, что не сомневается, что беседовала именно с людьми, которых подозревают в Британии в причастности к «делу Скрипалей», поскольку они показали ей свои паспорта.

Симоньян отметила, что «чисто визуально» Петров и Боширов похожи на людей с опубликованных Лондоном фотографий. «У меня нет сомнений, что это те самые люди, потому что и паспорта совпадают, и фотографии, и видео, те материалы, которые британская сторона предоставила, довольно однозначно показывают, что это эти люди», – сказала она.

Симоньян отметила, что Петров и Боширов лично вышли на нее, позвонив на мобильный телефон, а при встрече «были очень напуганы, взволнованы, даже пот вытирали со лба».

«Они непубличные люди, они переживают, что сейчас пресса, цепляясь за номера паспортов, указания на какие-то мелочи, например откуда человек родом, начнет копать, и это еще больше усложнить жизнь им и их близким», – пояснила Симоньян, передает РИА «Новости».

По ее словам, именно из-за этого Петров и Боширов не отвечали на вопросы, которые «могли бы как-то вывести на дальнейшее выяснение журналистами подробностей об их окружении, месте жительства».

Ранее Симоньян сообщила, что взяла интервью у Петрова и Боширова, оно выйдет в эфир RT в ближайшие часы. В интервью Петров и Боширов рассказали ей о том, чем занимаются в гражданской жизни.

Лондон назвал имена подозреваемых на минувшей неделе. Позже российские журналисты выяснили, кем эти люди являются на самом деле.

В среду один из подозреваемых в отравлении Скрипалей согласился дать подробный комментарий СМИ. Так он откликнулся на соответствующий призыв президента России Владимира Путина.