Мэй назвала подозреваемых по делу Скрипалей офицерами ГРУ

Глава британского правительства Тереза Мэй заявила, что двое подозреваемых по делу Скрипалей якобы являются офицерами ГРУ.

«Правительство (Великобритании) пришло к выводу, что двое обвиняемых в причастности к атаке на Сергея и Юлию Скрипаль являются членами разведсообщества – сотрудниками военной разведки ГРУ», – сказала Мэй, выступая в парламенте.

В то же время, по словам премьера, Лондон придерживается мнения, что имена подозреваемых в отравлении Скрипалей, скорее всего, псевдонимы, передает РИА «Новости».

Одновременно Мэй отвергла причастность Британии к производству «Новичка», указав, что якобы только Россия располагала такими возможностями.

Ранее в среду британские прокуроры назвали россиян Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей. При этом Лондон не собирается требовать у Москвы выдачи россиян, подозреваемых в покушении на Скрипалей.

В российском МИДе заявили, что опубликованные Британией имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей ни о чем не говорят Москве.