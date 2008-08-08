Путин: Мы нашли подозреваемых в отравлении Скрипалей

Президент Владимир Путин заявил, что российские власти установили личности и нашли людей, подозреваемых Лондоном в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По словам Путина, это гражданские лица. Он также призвал этих людей объявиться и поговорить со СМИ.

«Мы знаем, кто это, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся, сами все расскажут. Ничего там особенно криминального нет, уверяю вас», – заявил президент, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе Лондон назвал имена подозреваемых в покушении на Скрипалей в Солсбери: это якобы «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов. Имена их Лондон считает вымышленными. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему они не похожи на настоящих разведчиков.

Позже российские журналисты смогли выяснить, кем на самом деле является подозреваемый Лондоном в отравлении Скрипалей в Солсбери «потомственный агент ГРУ» Александр Петров.