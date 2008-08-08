Российские журналисты смогли выяснить, кем на самом деле является подозреваемый Лондоном в отравлении Скрипалей в Солсбери «потомственный агент ГРУ» Александр Петров.

Журналисты RT опровергли информацию британских СМИ о том, что один из подозреваемых в отравлении Скрипалей, Александр Петров, якобы был потомственным агентом спецслужб.

Прадед Петрова Иван Старченко на самом деле возглавлял отдел контрразведки 31-й стрелковой дивизии, а не «31-й стрелковой бригады Смерша», как пишет британская пресса. Последние годы он прожил в Москве, в квартире на улице Маршала Тухачевского. У его сына Валерия, чью фотографию публиковали СМИ, есть дочь Тамара, у которой действительно есть сын Александр Юрьевич (Петров).

Источники в правоохранительных органах выяснили, что в 1998 году Александр Юрьевич Петров, родившийся 13 июля 1979-го, был условно осужден на два года по ч. 2 ст. 158 УК за кражу.

В базе судебных приставов есть информация о проблемах Петрова с возвратом кредитов. В Тверском и Коптевском районных судах Москвы шли процессы, где он выступал в качестве ответчика по искам крупных банков.

Кроме того, сайт украинского проекта «Канцелярская сотня» показал, что некий Олександр Петров, прописанный в Москве по тому же адресу на улице Маршала Тухачевского, с теми же паспортными данными, что и Александр Петров, является соучредителем Любопольской швейной фабрики.

По данным системы СПАРК, «Любопольская швейная фабрика» была зарегистрировано в 2011 году, соучредителями выступили Александр Петров и Сергей Прудников.

Прудников рассказал журналистам, что Петров вышел из бизнеса некоторое время назад, оставив долгов на полмиллиона гривен. «Грубо говоря, пол-Одессы кинул. Много кто ищет, но никто пока не нашел», – сообщил он.

Юридическое лицо хотя и существует до сих пор, но его предполагается банкротить из-за мошеннических действий Петрова. Прудников отметил, что точно не знает, кем был его компаньон. «Говорит, что из Москвы, но вроде как не из Москвы, вроде как не Петров, вроде как и не Саша», – сказал он.

Бизнесмен и другие сотрудники фабрики не смогли узнать на фото британских спецслужб обманувшего их Александра Петрова.

Ранее Daily Mirror написал, что дед Александра Петрова, Иван Старченко, якобы служил «под руководством Сталина командиром 31-й стрелковой бригады Смерш в составе 2-го Украинского фронта». Также сообщалось, что его сын и дядя Петрова Валерий – кадровый военный и служил в ВДВ. Называлась и дата рождения Александра Петрова – 13 июля 1979 года.

На прошлой неделе Лондон назвал имена подозреваемых в покушении на Скрипалей в Солсбери: это якобы «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов. Имена их Лондон считает вымышленными. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему они не похожи на настоящих разведчиков.