Пасечник: В результате удара по Луганску погибли двое студентов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Двое юношей погибли при ночном ударе по Луганску, число пострадавших возросло до семи, пятеро из них – студенты. Кроме того, зафиксированы удары по жилым домам и коммунальному предприятию в поселке Юбилейное, но там обошлось без раненых, написал глава ЛНР Леонид Пасечник в Mах.

В Лисичанске украинский беспилотник атаковал придомовую территорию, в результате чего пострадали пятеро молодых людей в возрасте от 13 до 22 лет.

Кроме того, были атакованы автомобили на дорогах Новоайдар – Северодонецк и Смоляниново – Северодонецк, а также в Краснодонском округе. В Кременной ранения получили супруги при ударе по придомовой территории. Также под огонь попали объекты в Первомайске, Новоайдарском и Троицком округах. Силы ПВО за сутки уничтожили около 170 воздушных целей над республикой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели трех человек при ударе украинских беспилотников по Луганску.

В четверг в результате ударов ВСУ в республике погибли четыре человека.

В среду три человека стали жертвами массированных ударов со стороны украинских войск.