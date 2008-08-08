Подозреваемый Лондоном в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александр Петров согласился на следующей неделе дать подробный комментарий СМИ.

Так он откликнулся на призыв президента России Владимира Путина к двум россиянам, которых Лондон обвинил в отравлении, пообщаться с прессой, сообщает РЕН ТВ.

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин считает, что решение «подозреваемых в отравлении Скрипалей» выступить перед СМИ станет доказательством непричастности России к этому делу.

На прошлой неделе Лондон назвал имена подозреваемых в покушении на Скрипалей в Солсбери: это якобы «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов. Имена их Лондон считает вымышленными. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему они не похожи на настоящих разведчиков.

Позже российские журналисты смогли выяснить, кем на самом деле является подозреваемый Лондоном в отравлении Скрипалей в Солсбери «потомственный агент ГРУ» Александр Петров.