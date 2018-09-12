Постпред при ОЗХО призвал подозреваемых по делу Скрипаля доказать непричастность России

Решение «подозреваемых в отравлении Скрипалей» выступить перед СМИ станет доказательством непричастности России к этому делу, заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.

«Я думаю, это будет очень полезно, когда эти люди, которых мы нашли, встретятся с прессой. Они все расскажут, расставят все на свои места. Это будет лишним доказательством надуманности всех обвинений, которые выдвигает против нас Великобритания», – сказал Шульгин в эфире телеканала Ruptly, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что инициаторы инцидента со Скрипалями хотели оказать влияние на выборы президента России в марте 2018 года.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что российская сторона нашла двух подозреваемых Лондоном по «делу Скрипалей», и попросила их объявиться и поговорить со СМИ.

Комментируя ситуацию в Сирии, Шульгин заявил, что Россия призывает ОЗХО не допустить провокаций с постановочным применением химоружия в сирийском Идлибе.

«Она (ОЗХО - ред.) должна сказать свое веское слово, не допустить этой провокации. Ряд делегаций согласился с такой точкой зрения. Мы подчеркнули, что нужно сделать все возможное, чтобы избежать провокаций», – сказал Шульгин.







