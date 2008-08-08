Подозреваемые Лондоном в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии россияне Петров и Боширов дали интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян.

Материал выйдет в эфир RT в ближайшие часы, передает РИА «Новости».

Информацию подтвердила сама Симоньян: «Да, взяла у них интервью».

В своем Telegram-канале она уточнила, что встретилась с подозреваемыми вечером в среду.

«Я их не искала. Точнее, наша редакция искала их так же, как все остальные профессиональные редакции: по соцсетям, источникам и пр. Даже нашли парочку, да не тех. В итоге настоящие (насколько это можно проверить) Петров и Боширов позвонили мне сами», – рассказала главред RT.

Симоньян отметила, что ее номер телефона «реально знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8 Марта».

По ее словам, Петров и Боширов отказались давать интервью кому-либо другому, так как они знают Симоньян по эфирам и читают ее соцсети, а потому доверяют.

Интервью было на русском, в данный момент его переводят на английский и другие языки.

Лондон назвал имена подозреваемых на минувшей неделе. Позже российские журналисты выяснили, кем эти люди являются на самом деле.

В среду один из подозреваемых в отравлении Скрипалей согласился дать подробный комментарий СМИ. Так он откликнулся на соответствующий призыв президента России Владимира Путина.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как глава государства нанес удар по фантазиям британских таблоидов.