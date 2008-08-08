Путин нанес удар по фантазиям британских таблоидов

Владимир Путин заявил, что российские власти нашли людей, которых Лондон подозревает в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Это произошло на фоне очередного потока британской конспирологии о «русских отравителях». Но один из них уже вышел на связь с прессой. Теперь этот спектакль неумолимо движется к финалу.

По словам Владимира Путина, подозреваемые – гражданские лица. Президент призвал этих людей объявиться и поговорить со СМИ. «Мы знаем, кто это, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся, сами все расскажут. Ничего там особенно криминального нет, уверяю вас», – цитирует главу государства РИА «Новости».

В том, что «Петров-и-Боширов» будут идентифицированы, если действительно находятся на территории России, сомнений никаких не было. Возможно, тем, кто занимался этой работой, даже доставляло удовольствие следить за ухищрениями британской прессы и Скотленд-Ярда. Но были сомнения в том, насколько «Петров-и-Боширов» презентабельны с точки зрения широких народных масс.

Проще говоря, до сих пор сохраняет право на жизнь версия о многоходовой провокации третьих сил с использованием чужих личностей (того, что в США называют кражей личных данных) или «спящей ячейки». Но, судя по всему, в самое ближайшее время мы узнаем, как все обстоит на самом деле. Фраза Владимира Путина о том, что «там особенно криминального нет», настораживает и интригует.

Заранее можно предположить, что реальные «Петров-и-Боширов» вряд ли имеют какое-либо отношение к специальным службам, как бы эти службы не называли в Великобритании. В противном случае какую-либо информацию о них обнародовать бы не стали, тем более не стали бы демонстрировать их публично. Исчезли же в неизвестном направлении сам Сергей Скрипаль и его дочка, и никого это не интересует, кроме единственной родственницы (другая часть семьи за все это время публично не издала ни звука).

Один из фигурантов уже согласился дать подробный комментарий СМИ в самое ближайшее время. Идентификация обоих с последующим сеансом разоблачения может стать поворотным моментом во всей этой истории. Как минимум приостановить поток бессмысленных публикаций в британской прессе по принципу «одна babushka сказала».

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К примеру, накануне эти самые СМИ, ссылаясь на свои источники в британской разведке, сообщили, что информацию о предполагаемых отравителях Скрипалей британская сторона получила от завербованного российского агента. По версии Daily Express, этот «крот» занимал должность в российском посольстве в Риме, где собирал секретную информацию о НАТО, но с апреля живет в Великобритании и проходит под кодовым именем «Аполлон». Якобы он предоставил MI6 «широкий спектр конфиденциальной информации» о всемирной шпионской сети Москвы и опознал «Петрова-и-Боширова», выдав их настоящие имена.

В свою очередь Sun утверждает, что «российских отравителей Скрипалей» к текущему моменту могли убить, чтобы «создать дистанцию между Кремлем и инцидентом с «Новичком». А ряд других СМИ заявили, что «Петров-и-Боширов» работали в составе группы из шести агентов под названием «Чистильщики». Это уже дословно копирует целую линейку голливудских фильмов и свидетельствует о скудности воображения в экстремальных условиях.

Daily Express приводит столько установочных данных на «британского агента, опознавшего Петрова и Боширова», что остается только в гости к нему зайти. По словам итальянского корреспондента таблоида, российский дипломат в Риме был недоволен тем, что «Путин разрывает отношения с Западом» и потому пошел на вербовку со стороны британца из MI6, выступавшего в роли торговца антиквариатом.

Россиянин в посольстве тоже работал под прикрытием, а на деле занимался сбором секретной информации о структурах НАТО в Италии через агентуру в офисе бывшего министра обороны Роберты Пинотти, ушедшей в отставку 1 июля этого года. Утверждается, что россиянин был сотрудником российской разведки «вроде тех, кого экстрадировали» из Британии, а Италия не послушалась и экстрадировала всего двоих. Вот и результат.

Идем далее. Россиянина допрашивали в Британии на «затерянной конспиративной вилле» и получили множество сведений о «рутинной работе российской разведки и ее методах». Помимо всего прочего, ему показали фотографии Петрова и Боширова, и он их опознал как оперативников ГРУ. Все это журналисту Марко Джаннанджело рассказали его источники в MI5 и MI6, которым, видимо, карьера и жизнь совсем не дороги.

В целом это действительно похоже на типичную сценарную схему британского шпионского триллера. Она узнается по деталям: конспиративный дом в сельской глуши где-нибудь в Суррее, разочарованный российский агент, тянущийся к европейским ценностям в Риме. А раз в Риме, вербовать его будет британский герой, прикинувшийся торговцем художественными ценностями (такой же стереотип может работать в Париже, но тогда агентом должна быть женщина). Вишенка на этом торте – «опознание Петрова и Боширова» вплоть до «истинных имен».

Разумеется, всё это бред. Если на секунду предположить, что эти двое все-таки имеют какое-то отношение к российскому разведсообществу, придется разъяснить британским коллегам, что

даже обучение в специальных учебных заведениях в России проводится под вымышленными именами.

Кое-где было принято образовывать оперативные псевдонимы от девичьей фамилии жены, но затем и от такой практики отказались, поскольку она хоть косвенно, но может привести к реальным ФИО.

Британские СМИ в вопросе «дела Скрипалей» живут будто на отдельной планете. Например, указывали же, что поведение «Петрова-и-Боширова» нелогично и непрофессионально, серьезные люди так себя не ведут. После пары дней молчания этот факт признали и в Лондоне, но сделали из этого неожиданный вывод: российские спецслужбы, мол, настолько наглы, что ничего не боятся. С подобными заявлениями успели выступить не только политэмигранты и сотрудники радио «Свобода», но и некоторые британские парламентарии с мутным военным прошлым. Белое неизменно называется черным, и разговор прерывается, не начавшись.

В такой обстановке какой-то диалог уже невозможен. Можно, конечно, предположить, что это именно MI6 «плодит смыслы» через таблоиды, задним числом оправдывая многочисленные нестыковки в расследовании. Но есть же все-таки предел глупости, даже если речь о британских таблоидах.