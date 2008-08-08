«Отравителей Скрипаля» мог сдать другой российский агент

Данные о предполагаемых отравителях бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии британская разведка получила от завербованного российского агента, сообщают британские СМИ со ссылкой на свои источники во вторник.

Так, по данным Daily Express, завербованный агент занимал должность в российском посольстве в Риме и собирал секретную информацию о Североатлантическом альянсе. Информатор проходит под кодовым именем Аполлон.

Информатор, который с апреля живет в Великобритании, якобы предоставил британской разведке «широкий спектр конфиденциальной информации» о всемирной шпионской сети Москвы. Утверждается, что он опознал обвиняемых Александра Петрова и Руслана Боширова как сотрудников российской разведки и назвал их настоящие имена.

Ранее британское издание Daily Mirror со ссылкой на источник сообщило, что круг подозреваемых в отравлении Скрипалей расширился: теперь их шестеро. Новых подозреваемых назвали «чистильщиками».

На прошлой неделе Лондон назвал имена подозреваемых в покушении на Скрипалей в Солсбери: это якобы «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов. Имена их Лондон считает вымышленными. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему они не похожи на настоящих разведчиков.