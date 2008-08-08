В нападении на Скрипалей обвинили «Чистильщиков»

Александр Петров и Руслан Боширов, которых Британия подозревает в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, работали в составе группы из шести агентов, пишут СМИ.

Источники в сфере госбезопасности утверждают, что Петров и Боширов входили в состав команды из шести человек, якобы известной российским агентам как «Чистильщики» (The Cleaners), пишет Daily Mirror.

Собеседники считают, что остальные члены организованной группы должны были подстраховать двух главных исполнителей. Петров и Боширов прибыли в аэропорт Гэтвик 2 марта и спустя два дня совершили попытку убийства Скрипалей. «Предполагается, что «запасная команда» прибыла в другие аэропорты примерно в то же время», – говорится в статье.

Также источники уверяют, что «Чистильщики» использовали в своих документах данные людей, находящихся в тюрьмах на территории Евросоюза.

В разговоре с газетой ВЗГЛЯД бывший советский разведчик Михаил Любимов заявлял, что в действиях Петрова и Боширова, как и во всей ситуации в целом, можно найти странности и нестыковки. По его словам, отравление Скрипалей группой из пяти-шести исключено. Любимов отметил, что столь массового заброса агентов-киллеров не было никогда, и для такого дела избыточным может стать привлечение даже двух исполнителей.

Напомним, ранее Лондон назвал имена подозреваемых в покушении на Скрипалей в Солсбери: это якобы «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов. Имена их Лондон считает вымышленными.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему они не похожи на настоящих разведчиков.