Советский разведчик нашел странности в поведении «отравителей Скрипаля»

В действиях двоих мужчин, объявленных властями Великобритании причастными к отравлению Скрипалей, как и во всей ситуации в целом, можно найти странности и нестыковки, поделился мнением в беседе с газетой ВЗГЛЯД бывший советский разведчик Михаил Любимов.

По его словам, очень странно, что о Руслане Бошарове и Александре Петрове, которых британские власти обвинили в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, обнародовано так мало информации – ни их род занятий, ни адрес, ни цель приезда. Ведь все это должно содержаться в документах, которые они должны были подать для получения виз.

«Это, конечно, большая загадка, – сказал газете ВЗГЛЯД бывший советский разведчик Михаил Любимов. – Конечно, когда они получали британскую визу, что, кстати сказать, не так просто, они должны были что-то написать в визовой анкете. Я не знаю, написали они там «сотрудник ГРУ» или что. На мой взгляд, есть очень простой выход: задержать этих товарищей в Москве, допросить их и предать гласности, что они из себя представляют и зачем ездили в Солсбери. Английские доказательства не простые, так просто от них не отмахнешься. Ясно, что эти люди были в Солсбери».

Сам факт участия в попытке убийства Скрипаля и слежке за ним двух человек, да и все обстоятельства покушения вызывают у разведчика сомнения в том, что действовали настоящие профи. «Все это кажется идиотизмом, – сказал Любимов. – Даже одеты эти люди как мелкие бандиты. Для меня это высший уровень непрофессионализма. Но то, что кажется идиотизмом мне, может быть, не кажется таковым тем, кто это преступление устроил».

В этом невероятном деле, по мнению Любимова, есть один момент, который точно можно исключить: это то, что в Великобритании действовала большая группа киллеров – пять–шесть человек, о чем сообщала британская пресса. Любимов говорит, что такого массового заброса агентов-киллеров не было никогда. «Это исключено, – говорит он. – Даже два человека много». Его вообще удивляют сами обстоятельства покушения, будто рассчитанные на то, чтобы привлечь всеобщее внимание. «Я помню, когда я поступил на работу в КГБ, как раз убили Бандеру: я, кстати, считаю, правильно убили, потому что это был военный преступник, – говорит Любимов. – Ему пустили в нос цианистый калий, он спокойно почил, и только через два года, когда убийца бежал за кордон, об этом стало известно. А сейчас все это выглядит цирком».

В любом случае, по мнению Любимова, вопросы в деле Скрипаля мог бы снять допрос и обнародование информации о тех людях, фотографии которых предъявили британцы.

Напомним, что во вторник британские прокуроры назвали российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей. В российском МИДе заявили, что опубликованные Британией имена и фотографии подозреваемых ни о чем не говорят Москве. Издание «Фонтанка», ссылаясь на свои источники, сообщило, что заграничные паспорта на Боширова и Петрова были оформлены около двух лет назад. Оба часто летали в Европу. С сентября 2016 года по март 2018-го они посетили Амстердам, Женеву, Милан, неоднократно – Париж. До дела в Солсбери Петров как минимум один раз бывал в Лондоне – с 28 февраля по 5 марта 2017 года.