Советский разведчик нашел странности в поведении «отравителей Скрипаля»

Взгляд
5 сентября, среда  |  Последнее обновление — 21:13  |  vz.ru
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Новая политика Центробанка скажется на рубле и инфляции

Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Мягкая монетарная политика Банка России, которая вызвала существенное снижение кредитных ставок и едва ли не потребительский бум, может скоро закончиться. ЦБ задумался о том, чтобы снова начать поднимать ключевую ставку ради сохранения низкой инфляции и поддержки слабеющего рубля. Как скоро это произойдет и какие будет иметь последствия? Подробности...
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Донские казаки предъявили претензии властям Украины

Донские и запорожские казаки появились задолго до УкраиныФото: Юрий Сомов/РИА «Новости»
«Если министр иностранных дел безграмотный человек, то я сочувствую внешней политике Украины. Домыслы и сказки Климкина не имеют ничего общего с реальной историей», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы и казачий генерал Виктор Водолацкий. По его мнению, выдвигая претензии на украинское происхождение донского казачества, Киев пилит сук, на котором сам сидит. Подробности...
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Зачем российской армии понадобился конвертоплан

Пока в России выпускают только гражданские конвертопланы-беспилотники, но через 5 лет ожидаются и военныеФото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Российский ВПК попытается догнать Америку в одном из слабых своих направлений: анонсировано создание российского конвертоплана – гибрида самолета и вертолета. В США такая техника летает давно, у нас в стране схожие проекты угасли вместе с СССР. Какие возможности способна дать подобная машина российской армии? Подробности...
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Сделка с Путиным по Сирии открывает большие перспективы для Макрона

С момента избрания Макрон вел себя уважительно по отношению к ПутинуФото: Михаил Метцель/ТАСС
«У Макрона складывается механизм ведения дел с Путиным на нормальной дипломатической основе. Если Макрон хочет сравняться с Меркель, то достичь этого можно только в отношениях с Россией», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Наталия Нарочницкая. По ее мнению, Макрон вполне мог бы вскоре заключить с Путиным сделку – например, по Сирии. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Расизм в России неестественен

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Как-то я неосторожно заметила, что якуты внешне похожи на североамериканских индейцев. Это чистая правда. Реакция на мое сравнение со стороны одного якута была совершенно абсурдной. Подробности...
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Сделаем учебу тяжелой снова – 10 необходимых шагов

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Вся эта американская толерантная ерунда с тригонометрией в комиксах может подготовить разве что креативного инспектора по обустройству многополых туалетов, но никак не нормального инженера или рабочего. Подробности...
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Как сделать Дальний Восток своим для России

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеы ВЗГЛЯД
Сегодня фраза Ленина «Владивосток далеко, но город-то нашенский», по наблюдению писателя Авченко, изменила полярность – «Город-то нашенский, но далеко». Нужно приблизить. Подробности...
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
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        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          Советский разведчик нашел странности в поведении «отравителей Скрипаля»

             5 сентября 2018, 20:38
          Фото: Metroplitan Police/Global Look Press
          Текст: Олег Москвин

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          В действиях двоих мужчин, объявленных властями Великобритании причастными к отравлению Скрипалей, как и во всей ситуации в целом, можно найти странности и нестыковки, поделился мнением в беседе с газетой ВЗГЛЯД бывший советский разведчик Михаил Любимов.

          По его словам, очень странно, что о Руслане Бошарове и Александре Петрове, которых британские власти обвинили в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, обнародовано так мало информации – ни их род занятий, ни адрес, ни цель приезда. Ведь все это должно содержаться в документах, которые они должны были подать для получения виз.

          «Это, конечно, большая загадка, – сказал газете ВЗГЛЯД бывший советский разведчик Михаил Любимов. – Конечно, когда они получали британскую визу, что, кстати сказать, не так просто, они должны были что-то написать в визовой анкете. Я не знаю, написали они там «сотрудник ГРУ» или что. На мой взгляд, есть очень простой выход: задержать этих товарищей в Москве, допросить их и предать гласности, что они из себя представляют и зачем ездили в Солсбери. Английские доказательства не простые, так просто от них не отмахнешься. Ясно, что эти люди были в Солсбери».

          Сам факт участия в попытке убийства Скрипаля и слежке за ним двух человек, да и все обстоятельства покушения вызывают у разведчика сомнения в том, что действовали настоящие профи. «Все это кажется идиотизмом, – сказал Любимов. – Даже одеты эти люди как мелкие бандиты. Для меня это высший уровень непрофессионализма. Но то, что кажется идиотизмом мне, может быть, не кажется таковым тем, кто это преступление устроил».

          В этом невероятном деле, по мнению Любимова, есть один момент, который точно можно исключить: это то, что в Великобритании действовала большая группа киллеров – пять–шесть человек, о чем сообщала британская пресса. Любимов говорит, что такого массового заброса агентов-киллеров не было никогда. «Это исключено, – говорит он. – Даже два человека много». Его вообще удивляют сами обстоятельства покушения, будто рассчитанные на то, чтобы привлечь всеобщее внимание. «Я помню, когда я поступил на работу в КГБ, как раз убили Бандеру: я, кстати, считаю, правильно убили, потому что это был военный преступник, – говорит Любимов. – Ему пустили в нос цианистый калий, он спокойно почил, и только через два года, когда убийца бежал за кордон, об этом стало известно. А сейчас все это выглядит цирком».

          В любом случае, по мнению Любимова, вопросы в деле Скрипаля мог бы снять допрос и обнародование информации о тех людях, фотографии которых предъявили британцы.

          Напомним, что во вторник британские прокуроры назвали российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей. В российском МИДе заявили, что опубликованные Британией имена и фотографии подозреваемых ни о чем не говорят Москве. Издание «Фонтанка», ссылаясь на свои источники, сообщило, что заграничные паспорта на Боширова и Петрова были оформлены около двух лет назад. Оба часто летали в Европу. С сентября 2016 года по март 2018-го они посетили Амстердам, Женеву, Милан, неоднократно – Париж. До дела в Солсбери Петров как минимум один раз бывал в Лондоне – с 28 февраля по 5 марта 2017 года.


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