В Британии заявили о смерти Петрова и Боширова

Британские СМИ предположили, что «российских агентов» Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых Лондоном в отравлении в Солсбери, могли ликвидировать.

«Владимир Путин мог уже убить российских отравителей Скрипалей, чтоб создать дистанцию между Кремлем и инцидентом с «Новичком», – пишет британский таблоид The Sun.

Математик и политолог Андрей Пионтковский сказал, что члены команды российских «агентов», могли быть казнены, чтобы скрыть следы предполагаемого преступления.

«Если «Петров и Боширов» не появятся на публике в ближайшие дни, значит, они уже мертвы», – утверждает Пионтковский.

В понедельник британские СМИ заявили, что «Петров и Боширов» якобы работали в составе группы из шести агентов под названием «Чистильщики».

На прошлой неделе Лондон назвал имена подозреваемых в покушении на Скрипалей в Солсбери: это якобы «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов. Имена их Лондон считает вымышленными. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему они не похожи на настоящих разведчиков.