Наглость против позорища. Кто кого сборет?

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6 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 10:54  |  vz.ru
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Придумана особая схема для спасения рубля

К концу сентября рубль может укрепиться до 66 по отношению к долларуФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Стало известно о масштабных мерах, которые намерен предпринять Центробанк для противодействия падению курса рубля. Речь идет в первую очередь о рекордных закупках иностранной валюты, причем по особой, ранее не применявшейся схеме. Это не только поможет рублю укрепиться, но и позволит решить некоторые задачи, важные для бюджета. Подробности...
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Оппозиция объявила Навального новым попом Гапоном

Навальный повторяет ходы попа Гапона, обманывая сторонников и зазывая их на якобы согласованный митингФото: Дмитрий Серебряков/ТАСС,wikipedia.org
Либеральные журналисты и политики объявили о своем недоверии к акции протеста, назначенной Алексеем Навальным на единый день голосования. Очередной конфликт между оппозиционерами откалывает от Навального активистов с разных флангов – от системных либералов до радикальных оппозиционеров. Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Киев подготовил реальный план военного разгрома ДНР

Наступление должно быть поручено группировке, насчитывающей порядка 12 тысяч человекФото: Gleb Garanich/Reuters
Воспользовавшись обстановкой в ДНР, вызванной убийством Захарченко, украинские силовики готовят прорыв на южном участке фронта. Подробный план этой операции получен и озвучен в Донецке, и надо признать, что он выглядит вполне реалистичным. Однако предотвратить наступление ВСУ довольно просто. Что для этого нужно? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Наглость против позорища. Кто кого сборет?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Скрипаль должен был умереть. Но не умер, и заготовочку пришлось запускать при живом предателе. Сейчас мы видим финальные отработочки, а с противоположной стороны – несостоятельность русского МИДа. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Коучинг с русским акцентом – беда или недоразумение?

Андрей Бабицкий, журналист
Многие из тех, кто побывал на проповеди на стадионе «Олимпийский», рассказывали, какое волшебное воздействие на них оказал бизнес-гуру Тони Робинсон. Но русский авось обязательно одолеет английский success. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Расизм в России неестественен

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Как-то я неосторожно заметила, что якуты внешне похожи на североамериканских индейцев. Это чистая правда. Реакция на мое сравнение со стороны одного якута была совершенно абсурдной. Подробности...
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      Британская прокуратура наконец «нашла» ответственных за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Утверждается, что это некие Александр Петров и Руслан Боширов
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      Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса

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        • Положительно

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        • Эпизод противостояния России и Запада

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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          Игорь Мальцев

          Наглость против позорища. Кто кого сборет?

          Игорь Мальцев
          писатель, журналист, публицист
          		 6 сентября 2018, 09:26

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          Инфа номер один: Джереми Корбин получил полный контроль над политсоветом Лейбористской партии Великобритании.

          Инфа номер два: если по позициям о «Брексите» лейбористы выступят солидарно с единомышленниками в стане тори, включая Бориса Джонсона, Тереза Мэй в качестве премьер-министра Великобритании до «Брексита» может и не дожить.

          Инфа номер три: турецкий генштаб отказал британцам в эвакуации на базу Инджирлик накануне штурма провинции Идлиб в Сирии.

          И вдруг – бац: пресса полна фотографий парочки предполагаемых россиян, которых называют подозреваемыми в отравлении Скрипалей. Премьер-министр, находящийся на краю профессиональной пропасти, тут же выступает с речью типа «нам нужно всем объединиться перед лицом российской смертельной химической атаки». Как товарищ Сталин с его «братья и сестры...».

          Каждый раз, когда во внутренней политике у г-жи Мэй появляются проблемы, возникает цементирующий общественные силы мотив. Правда, в последнее время этот мотивчик удивительно однообразен и играется какими-то нетрезвыми лабухами, которых, впрочем, некоторые российские СМИ почитают как Ростроповича c Гленном Гульдом.

          Фото: Metroplitan Police/Global Look Press

          Я понимаю, почему коллеги тут же вписались в теоретические разборы, цепенея от степени своей осведомленности в работе разведок мира. Слава богу, они иногда проговариваются, и становится понятно, что эти сокровенные знания почерпнуты из книжек Тома Клэнси. Тем не менее они готовы объяснять все нестыковки и несоответствия, а порой и откровенный бред в деле Скрипалей в пользу Всемогущей Британской Разведки – и как полный провал Ясенево. Но это пусть остается на их совести, которая давным-давно была продана Гусинскому с Березовским, а новой с тех пор так и не куплено.

          Тем не менее картинки с двумя россиянами, любителями фальшивой Nina Ricci, заняли блогеров и телеграммеров на целый день, отвлекая их от более общественно порицаемых занятий. И то хорошо. Но часть из них довольно глазастые и с утра вискариком очи не заливают, поэтому именно эта часть стала задавать логичные вопросы. Первый из которых – а вы вообще в курсе, через что надо пройти и какие данные предоставить Великобритании с целью получения визы?

          Место работы с НДФЛ – это самое простое. Толстенная бредовая анкета – смешно, но понятно («состоите ли вы в террористической организации» – вопрос, после которого у любого нормального человека возникает естественный порыв написать: «да, состою – в обществе анонимных алкоголиков»). А вот глазки, пальчики и так далее – то, что называется сдачей биометрических данных и привязано к установочным данным, которые, в свою очередь, привязаны к общегражданским документам, – где это все? Ивановы, Петровы, Васечкины и Бероевы, Бошировы – старинные русские фамилии, а конкретней?

          Вы выдавали в Москве тщательно проверяемую визу двум перцам в пуховиках. Вам уже было известно, что они не те, за кого они себя выдают? Тогда почему выдали? У вас из-за справки из банка людей отправляют восвояси, а тут целый шпионский дуэт welcome. Если, как уверяет блогер aavist-Венедиктов, настоящие личности и послужной список действующих лиц были переданы в Британию «кротом» из русской СВР, значит ли это, что он опоздал с информацией? 

          Но англичане – остроумные люди, как говорит блогер Ortega. Они показывают миру какие-то левые mug shots этих граждан, уверяя, что это фото с их документов. Вы вообще видели требования к фотографиям на британскую визу? Знаете про белый фон и пропорции? Все это есть в ваших компьютерах UK Border Agency. Иначе как же блюсти святость британских границ? 

          Блогер kononenko заприметил, что, судя по фотографиям, парочка мужчин за два дня поменяла обувь, и задается вопросом – «видели ли вы хоть одного мужчину, который в поездку на три дня берет вторую пару обуви?» Ну, если это однополая пара в романтическом путешествии, то, наверное, да – видели.

          Отдельный смешной прикол: фальшивый тайм-код на стоп-кадрах с фигурантами – на двух разных картинках он был идентичен до секунды. А вот разговоры о «следах «Новичка» в отеле» не то чтобы веселые, но с каждым таким рассказом неизбежно меняется отношение к «Новичку» как к боевому отравляющему веществу. Ведь бесконечные «создатели «Новичка» типа предателя Мерзоева бесконечно объясняли нам, что ничего страшнее и ядовитее коммунистический режим не придумал – одна капля убивает стадо лошадей и всех ковбоев Marlboro в округе.

          А вообще, конечно, судя по хорошо подготовленным мероприятиям в области международных отношений Британии, Скрипаль должен был умереть. Но не умер. И всю заготовочку пришлось запускать при живом предателе.

          Зато пришлось умереть ни в чем не повинной гражданке Англии – чтобы хоть как-то оправдать все меры. Вот на что это похоже. И сейчас мы видим финальные отработочки. 

          Ну а с противоположной стороны мы видим несостоятельность русского МИДа. «Мы вам пишем-пишем, а вы нам все не отвечаете и не отвечаете», – публично рыдала давеча М. Захарова. Наглость против позорища. Кто кого сборет?


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