Наглость против позорища. Кто кого сборет?

Инфа номер один: Джереми Корбин получил полный контроль над политсоветом Лейбористской партии Великобритании.

Инфа номер два: если по позициям о «Брексите» лейбористы выступят солидарно с единомышленниками в стане тори, включая Бориса Джонсона, Тереза Мэй в качестве премьер-министра Великобритании до «Брексита» может и не дожить.

Инфа номер три: турецкий генштаб отказал британцам в эвакуации на базу Инджирлик накануне штурма провинции Идлиб в Сирии.

И вдруг – бац: пресса полна фотографий парочки предполагаемых россиян, которых называют подозреваемыми в отравлении Скрипалей. Премьер-министр, находящийся на краю профессиональной пропасти, тут же выступает с речью типа «нам нужно всем объединиться перед лицом российской смертельной химической атаки». Как товарищ Сталин с его «братья и сестры...».

Каждый раз, когда во внутренней политике у г-жи Мэй появляются проблемы, возникает цементирующий общественные силы мотив. Правда, в последнее время этот мотивчик удивительно однообразен и играется какими-то нетрезвыми лабухами, которых, впрочем, некоторые российские СМИ почитают как Ростроповича c Гленном Гульдом.

Я понимаю, почему коллеги тут же вписались в теоретические разборы, цепенея от степени своей осведомленности в работе разведок мира. Слава богу, они иногда проговариваются, и становится понятно, что эти сокровенные знания почерпнуты из книжек Тома Клэнси. Тем не менее они готовы объяснять все нестыковки и несоответствия, а порой и откровенный бред в деле Скрипалей в пользу Всемогущей Британской Разведки – и как полный провал Ясенево. Но это пусть остается на их совести, которая давным-давно была продана Гусинскому с Березовским, а новой с тех пор так и не куплено.

Тем не менее картинки с двумя россиянами, любителями фальшивой Nina Ricci, заняли блогеров и телеграммеров на целый день, отвлекая их от более общественно порицаемых занятий. И то хорошо. Но часть из них довольно глазастые и с утра вискариком очи не заливают, поэтому именно эта часть стала задавать логичные вопросы. Первый из которых – а вы вообще в курсе, через что надо пройти и какие данные предоставить Великобритании с целью получения визы?

Место работы с НДФЛ – это самое простое. Толстенная бредовая анкета – смешно, но понятно («состоите ли вы в террористической организации» – вопрос, после которого у любого нормального человека возникает естественный порыв написать: «да, состою – в обществе анонимных алкоголиков»). А вот глазки, пальчики и так далее – то, что называется сдачей биометрических данных и привязано к установочным данным, которые, в свою очередь, привязаны к общегражданским документам, – где это все? Ивановы, Петровы, Васечкины и Бероевы, Бошировы – старинные русские фамилии, а конкретней?

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Вы выдавали в Москве тщательно проверяемую визу двум перцам в пуховиках. Вам уже было известно, что они не те, за кого они себя выдают? Тогда почему выдали? У вас из-за справки из банка людей отправляют восвояси, а тут целый шпионский дуэт welcome. Если, как уверяет блогер aavist-Венедиктов, настоящие личности и послужной список действующих лиц были переданы в Британию «кротом» из русской СВР, значит ли это, что он опоздал с информацией?

Но англичане – остроумные люди, как говорит блогер Ortega. Они показывают миру какие-то левые mug shots этих граждан, уверяя, что это фото с их документов. Вы вообще видели требования к фотографиям на британскую визу? Знаете про белый фон и пропорции? Все это есть в ваших компьютерах UK Border Agency. Иначе как же блюсти святость британских границ?

Блогер kononenko заприметил, что, судя по фотографиям, парочка мужчин за два дня поменяла обувь, и задается вопросом – «видели ли вы хоть одного мужчину, который в поездку на три дня берет вторую пару обуви?» Ну, если это однополая пара в романтическом путешествии, то, наверное, да – видели.

Отдельный смешной прикол: фальшивый тайм-код на стоп-кадрах с фигурантами – на двух разных картинках он был идентичен до секунды. А вот разговоры о «следах «Новичка» в отеле» не то чтобы веселые, но с каждым таким рассказом неизбежно меняется отношение к «Новичку» как к боевому отравляющему веществу. Ведь бесконечные «создатели «Новичка» типа предателя Мерзоева бесконечно объясняли нам, что ничего страшнее и ядовитее коммунистический режим не придумал – одна капля убивает стадо лошадей и всех ковбоев Marlboro в округе.

А вообще, конечно, судя по хорошо подготовленным мероприятиям в области международных отношений Британии, Скрипаль должен был умереть. Но не умер. И всю заготовочку пришлось запускать при живом предателе.

Зато пришлось умереть ни в чем не повинной гражданке Англии – чтобы хоть как-то оправдать все меры. Вот на что это похоже. И сейчас мы видим финальные отработочки.

Ну а с противоположной стороны мы видим несостоятельность русского МИДа. «Мы вам пишем-пишем, а вы нам все не отвечаете и не отвечаете», – публично рыдала давеча М. Захарова. Наглость против позорища. Кто кого сборет?